Gabón suspende redes sociales por difusión de contenidos "contra la seguridad nacional"

En un comunicado recogido por medios locales a última hora del martes, la HAC condenó "la difusión recurrente en redes sociales y plataformas digitales accesibles en el territorio gabonés de contenido inapropiado, difamatorio, de odio e insultante", sin dar más detalles sobre estas informaciones.

Este tipo de mensajes "atentan contra la dignidad humana, la moral pública, el honor de los ciudadanos, la cohesión social, la estabilidad de las instituciones de la República y la seguridad nacional", lamentó el organismo regulador.

Las autoridades afirmaron que estas acciones violan la ley gabonesa y deploraron la "indiferencia" de las plataformas de las redes sociales y su falta de "voluntad de moderación" del contenido que se difunde en ellas.

Así, aunque la HAC reconoció que la libertad de expresión es un derecho fundamental, subrayó que "no puede ejercerse en flagrante violación de las leyes nacionales e internacionales aplicables".

Las acciones denunciadas podrían, según la institución, "engendrar conflictos sociales, desestabilizar las instituciones de la República y poner en grave peligro la unidad nacional".

Gabón está gobernado por el presidente Brice Oligui Nguema, de 50 años, que lideró la junta militar instaurada tras el golpe de Estado del 30 de agosto de 2023 y fue investido el pasado mayo como presidente por un mandato de siete años, tras ganar las elecciones del 12 de abril con el 94,85 % de los votos.

El golpe puso fin a más de medio siglo de dominio de la familia Bongo y tuvo lugar después de que el entonces presidente Ali Bongo, que gobernaba desde 2009 tras suceder a su padre, Omar Bongo, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales.

Esos comicios fueron cuestionados por la oposición y los golpistas, que denunciaron que no fueron transparentes ni creíbles.

De los cinco países de África occidental y central que han sufrido golpes de Estado desde 2020 (Mali, Níger, Burkina Faso, Guinea-Conakri y Gabón), Gabón es el único que ha vuelto a un gobierno civil.