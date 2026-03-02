La inteligencia artificial de Anthropic recupera la normalidad tras la caída del servicio

La aplicación había dejado de funcionar con normalidad esta mañana y muchos usuarios reportaron su caída desde mediodía en todo el mundo.

La propia aplicación Claude confirmó en su página web que "los problemas que estamos viendo están relacionados con Claude.ai y con las rutas de inicio de sesión/cierre de sesión".

Los usuarios de la red social han comenzado a comunicar a la página Downdetector problemas con el servicio en torno a las 12:30 horas.

Dos horas después, la página del chatbot de Anthropic confirmó que había sido identificada la incidencia, solucionada posteriormente.