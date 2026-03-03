Tres instalaciones de Amazon en el golfo Pérsico, fuera de servicio por ataques con drones

"En los Emiratos Árabes Unidos, dos de nuestras instalaciones fueron atacadas directamente, mientras que en Baréin, un ataque con drones en las proximidades de una de nuestras instalaciones causó daños físicos a nuestra infraestructura", indicó Amazon Web Services (AWS) en una serie de alertas a sus clientes en la región, según la cadena especializada CNBC.

AWS vinculó los ataques al "conflicto actual en Oriente Medio", tras la guerra comenzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, tras la que ese país ha lanzado una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico.

Los ataques a las instalaciones de Amazon "han causado daños estructurales, interrumpido el suministro eléctrico" a las infraestructuras de la empresa "y, en algunos casos, han requerido actividades de extinción que han provocado daños adicionales por agua", agregó AWS.

Los incidentes tuvieron lugar el domingo, cuando la empresa indicó únicamente que algunos "objetos" habían golpeado un centro de datos en EAU y causado un incendio, sin llegar a confirmar que se trataba de un dron.

La compañía advirtió a sus usuarios en Oriente Medio de que tardará en restablecer sus servicios "dada la naturaleza de los daños", y les recomendó que "hagan una copia de seguridad de sus datos" y que consideren migrarlos a servicios en la nube en otras regiones del mundo.

En concreto, los servicios EC2 de servidores virtuales y S3 de almacenamiento, además de la base de datos DynamoDB de AWS seguían experimentando este martes "altas tasas de error y una disponibilidad deteriorada".

El servicio en la nube de la compañía liderada por Jeff Bezos -un aliado del presidente estadounidense, Donald Trump- advirtió de que "el entorno operativo en Oriente Medio" seguirá siendo "impredecible" durante un tiempo.

Tanto Amazon como otras empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Microsoft y Nvidia, han aumentado recientemente sus inversiones en Emiratos Árabes Unidos, que se ha posicionado como clave en la computación de inteligencia artificial necesaria para sostener servicios como ChatGPT.