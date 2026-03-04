Estonia anuncia un vuelo de evacuación para sus ciudadanos varados en Oriente Medio

El vuelo, que partirá el jueves de la capital omaní de Mascate, transportará a 180 pasajeros, que deberán costear el desplazamiento al aeropuerto, así como abonar 400 euros por cabeza, mientras que el Gobierno estonio se hará cargo de los gastos adicionales.

El Gobierno de Letonia, que cuenta con unos 2.000 ciudadanos atrapados en Emiratos Árabes Unidos, informó de que está preparando instrucciones para que la aerolínea nacional airBaltic organice vuelos de evacuación, pero no mencionó ninguna fecha específica.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Letonia señaló que se dará prioridad a las categorías de personas más vulnerables, por ejemplo familias con niños pequeños.

La nota destacó que para los letones que se encuentren en Israel también es posible viajar por vía terrestre a Egipto a través del paso fronterizo de Taba, donde existe un aeropuerto desde el que vuelan aerolíneas a destinos europeos.

Desde Israel, además, se puede salir a Jordania a través del paso fronterizo de Aqaba, desde donde empezarán a salir el jueves vuelos hacia Atenas, mientras que desde Chipre habrá pronto la posibilidad de embarcarse en un crucero, según las informaciones del Ministerio.

Por su parte, el Gobierno de Lituania indicó este miércoles que en el "futuro cercano" se organizará un vuelo desde Emiratos Árabes Unidos a Vilna para grupos de ciudadanos vulnerables -familias con niños, mujeres embarazadas, enfermos, personas con discapacidad y ancianos- que se encuentran en ese país del Golfo, así como en Catar, Baréin y Arabia Saudí.