Sheinbaum encabezará homenaje privado a agentes fallecidos en operativo contra El Mencho

“Voy a… Bueno, es privado, pero lo puedo decir. Va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco. Vamos ahora para allá. Es algo privado con las familias. Después regresamos a aquellas reuniones internas”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

La ceremonia, explicó, se realizará con familiares de los miembros fallecidos tras los enfrentamientos ocurridos el pasado 22 de febrero en el estado de Jalisco, durante un operativo de fuerzas federales dirigido contra el líder del CJNG.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, en esos hechos murieron 25 integrantes de la Guardia Nacional, además de un custodio, un agente de la fiscalía estatal y una civil, en medio de enfrentamientos con integrantes del grupo criminal.

El general Trevilla explicó el martes que el operativo se desarrolló en dos fases en la zona de Tatalpa, Jalisco (oeste de México) donde en una primera acción en unas cabañas murieron un oficial y un elemento de tropa. Posteriormente, cuando el líder criminal intentó huir, falleció otro oficial durante el intercambio de disparos.

Según el mando militar, el objetivo del despliegue era detener a Oseguera Cervantes, aunque las fuerzas de seguridad respondieron con armas de fuego ante los ataques del grupo armado.

Tras la operación, integrantes del CJNG realizaron bloqueos y ataques contra fuerzas federales, en uno de los cuales fue agredido un grupo de guardias nacionales.

Sheinbaum no detalló el lugar exacto del homenaje, pero señaló que, tras la ceremonia con las familias, regresará a Palacio Nacional para retomar su agenda de actividades.