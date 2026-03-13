Defensa del consumidor ordena suspender el alza de la tarifa de telefonía móvil en Panamá

Esta medida, respaldada este viernes públicamente por la Defensoría del Pueblo, fue dictada por la Acodeco mientras investiga a ambas empresas por la supuesta comisión de prácticas monopolísticas absolutas, indicó la institución pública en un comunicado.

Esta investigación administrativa preliminar fue abierta de oficio el pasado 19 de febrero "ante posibles acciones adoptadas por las empresas de telecomunicaciones al momento de realizar aumentos de precios y modificaciones en los planes de telefonía celular", indicó la Acodeco.

No está clara la cuantía de los aumentos, pero la prensa local ha informado que usuarios han reportado incrementos este año y la Acodeco indaga si los ajustes responden a decisiones independientes de cada empresa o si existe una posible coordinación que afecte la competencia, como informó este viernes el diario La Estrella.

La Defensoría del Pueblo de Panamá expresó por su parte su respaldo a la suspensión del aumento tarifario en planes de telefonía móvil, dictada el jueves por la Acodeco, "mientras se analiza su legalidad y razonabilidad, al considerar que esta medida contribuye a salvaguardar los derechos de los usuarios".

En caso de que no se autorice el alza "debe garantizarse la devolución de cualquier diferencia que haya sido pagada por los consumidores", resaltó la Defensoría.

Asimismo, exhortó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) "a continuar con el proceso que permita la entrada de una tercera empresa prestadora del servicio, conforme lo establece la ley, con el objetivo de promover una mayor competencia y mejores condiciones para los usuarios", indicó el organismo en un comunicado.

En el 2022 se concretó la fusión Cable & Wireless Panamá S.A. (CWP), una empresa mixta subsidiaria de Liberty Latin America LTD, y Claro Panamá, de América Móvil SAB de C.V., una transacción que involucró unos 200 millones de dólares, lo que dejó el mercado panameño con solo tres operadores: Más Móvil (C & W), Tigo y Digicel.

Ante ese escenario, Digicel Panamá, filial del Digicel Group, solicitó su liquidación voluntaria, que fue autorizada en marzo de 2022 por la Acodeco, y la empresa cerró operaciones en marzo de 2024, tras quedar desierta la licitación para explotar este servicio que había sido abierta en enero de 2023 por la Asep.