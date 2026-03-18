SpiderMan Brand New Day: el nuevo tráiler con Tom Holland y Zendaya “rompe” récords en PlayStation

El universo arácnido en consolas dio un giro inesperado. PlayStation presentó el adelanto de Spider-Man: Brand New Day, el tráiler del videojuego que en solo dos horas se volvió tendencia global.

Lo que atrapó a la audiencia no es solo el despliegue técnico, sino el peso emocional: un Peter Parker universitario en el MIT que intenta encajar en un mundo donde nadie —ni siquiera MJ— recuerda quién es.

A diferencia de entregas anteriores, el juego se enfoca en la fragilidad del héroe. Tras el hechizo que borró su pasado, Peter se aferra a su identidad secreta como lo único real que le queda. Sin embargo, el tráiler introduce un conflicto científico: una mutación en su ADN que lo debilita. Según explica el Dr. Banner en el clip, las arañas atraviesan ciclos que las dejan vulnerables ante peligros incontrolables.

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Esta premisa sugiere que las mecánicas de juego cambiarán, obligando al jugador a ser más estratégico cuando el cuerpo de Peter falle. El concepto de “renacimiento” o rebirth parece ser el eje central, sumando además la aparición de otros personajes de Marvel como mentores científicos.

El cierre del video resume la carga dramática: un encuentro casual en un pasillo entre Peter y una MJ que se presenta simplemente como “la vecina de enfrente”. Con un realismo visual impactante, Brand New Day ya se posiciona como el lanzamiento más esperado del año para los usuarios de PlayStation.