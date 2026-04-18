Ejército de Ecuador incauta más de 13.500 litros de combustible ilegal en la Amazonía

En la operación, los militares desarticularon un centro de acopio clandestino de carburante que presuntamente abastecía actividades relacionadas con la minería ilegal.

Durante la intervención, además del combustible, los militares incautaron un camión de carga pesada y dos motores de succión, que supuestamente eran utilizados como parte de la logística de estas estructuras.

La minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado son las principales actividades ilícitas a las que el Gobierno de Ecuador asegura combatir desde que, a inicios de 2024, declarara un "conflicto armado interno" en el país andino.

Desde entonces, empezó a catalogar como "terroristas" a las bandas criminales como Los Choneros o Los Lobos, entre otras, a las que les atribuye la escalada de violencia que asolan al país los últimos años.