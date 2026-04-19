Ecuador detiene a dos personas vinculadas a las antiguas FARC de Colombia y a Los Lobos

Quito, 19 abr (EFE).- La Policía de Ecuador capturó en la provincia andina de Tungurahua a un hombre identificado como alias La Yegua, señalado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional como exintegrante del Frente 34 de las FARC de Colombia, y a otro presunto delincuente conocido como Monito, supuesto miembro de Los Lobos.