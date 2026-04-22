Ecuador construye estación naval en enclave portuario para reforzar combate a narcotráfico

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; junto al ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque; y el comandante de la Armada, Ricardo Unda, fueron los encargados de poner la primera piedra en el terreno en el que se alzará la estación.

La instalación estará ubicada cerca del puerto de aguas profundas de Posorja, y su construcción será financiada por la empresa emiratí DP World, que opera la terminal.

La intención del Gobierno del presidente Daniel Noboa es "reforzar" el control en el Golfo de Guayaquil, considerado el estuario más grande de la costa del Pacífico suramericano y que lleva el nombre de la ciudad más poblada de Ecuador, proteger rutas marítimas y la actividad portuaria, al igual que a la industria pesquera y al comercio exterior.

La puesta en marcha de esta infraestructura contará con una "guardacostas de gran tamaño" y "cuatro lanchas interceptoras", según explicó Loffredo tras el acto.

El ministro añadió que en Posorja operan Los Lobos, el grupo criminal más grande de Ecuador y declarado como "terrorista" por Noboa y también por Estados Unidos y Argentina; por lo que la estación permitirá que las operaciones navales contra las bandas armadas sean más efectivas.

Durante este acto también se inauguró la ampliación de hasta 700 metros (232,5 metros más) del muelle del puerto de Posorja, el que mayor carga movió del país en 2025, de acuerdo a datos de DP World.

"La inauguración del muelle ampliado supone un paso importante para el futuro del comercio exterior del Ecuador al permitir la atención de dos buques en simultáneo y mejorar la conectividad", señaló Carlos Merino, director ejecutivo de DP World en Ecuador, Perú y Colombia.

Está previsto que la ampliación continúe y que, para finales de 2026, el muelle alcance los 800 metros de longitud, aumentando la capacidad anual de la terminal a 1,4 millones de contenedores de 20 pies.

El Ministerio de Infraestructura señaló que también se incorporará equipamiento, como dos grúas pórtico de mayor alcance en el país, tres grúas de patio, más de 900 conexiones refrigeradas y "tecnología de última generación", lo que "permitirá optimizar operaciones, mejorar tiempos de atención y fortalecer la competitividad del Ecuador en los mercados internacionales".