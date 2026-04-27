El despliegue policial en escuelas anunciado en Cataluña levanta polémica en España

Trabajadores de dos de los trece centros incluidos en el plan piloto diseñado por la Generalitat (Gobierno regional) de Cataluña se concentraron este lunes a las puertas de los institutos para rechazarlo.

Según el Gobierno autonómico, la presencia policial tiene como objetivo garantizar la convivencia escolar y reducir los posibles conflictos y agresiones que puedan surgir en estos entornos.

Seis de cada diez profesores aseguran haber sufrido alguna agresión verbal o física por parte del alumnado durante su carrera profesional, según una encuesta publicada en 2024 por el sindicato Ustec, mayoritario en la educación pública catalana, a la que respondieron más de 10.400 docentes.

Para reducir estas cifras, el plan apuesta por la figura de agentes "integrados" en los centros educativos, a los que acudirían de forma regular, vistiendo de paisano y sin armas.

Según la Generalitat, en España hasta nueve regiones tienen ya integradas en sus centros educativos iniciativas similares.

Sin embargo, fuentes educativas matizan que los tipos de colaboraciones que han acordado hasta ahora otras regiones con las fuerzas de seguridad son diferentes al diseñado por Cataluña y los agentes se limitan a dar charlas a los alumnos o a ejercer como enlace entre la calle y el instituto, con presencia esporádica en las escuelas.

La principal queja de los sindicatos que han convocado las concentraciones de este lunes contra el plan es la decisión de la Generalitat de invertir en medios policiales cuando lo que necesitan las escuelas son "más recursos sociales".

Las pancartas que han colgado los manifestantes hoy en las escuelas piden "Más recursos sociales y menos policiales" y lanzan eslóganes como "Fuera las fuerzas de ocupación de los centros educativos" y "No se arregla con medidas policiales, sinos sociales".

La polémica que ha levantado en España el anuncio de esta medida enlaza con la situación de otros países europeos, como Reino Unidos, Alemania y Francia, donde los diferentes Gobiernos han ordenado puntualmente despliegues policiales en centros escolares, pero siempre de forma temporal tras incidentes concretos.

La presencia policial en las escuelas de manera permanente se ha encontrado hasta ahora con dificultades para implementarse en todos estos países.