Ecuador se alista para un nuevo toque de queda nocturno en casi la mitad del país

Esta es la segunda vez en el año que el presidente Daniel Noboa decide aplicar esta restricción de movilidad entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y las 5:00 hora local (10:00 GMT) porque, aunque según el Gobierno ha tenido buenos resultados, la violencia persiste y los grupos criminales han adaptado sus estrategias para seguir operando, según el decreto con el que el mandatario oficializó este martes la medida.

El primer toque de queda, que fue entre el 15 y 30 de marzo, se aplicó en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, fronteriza con Perú; pero esta nueva medida, que estará vigente entre el 3 y 18 de mayo, se amplió a Santa Elena, Pichincha, Manabí, Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia.

Estos territorios, donde se encuentran Quito y Guayaquil, las dos mayores ciudades del país, concentran el 90 % de la violencia y el 86,70 % de la delincuencia que registra el país, de acuerdo a informes oficiales citados en el decreto.

La restricción también regirá en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

El Gobierno asegura que los grupos criminales "redireccionaron sus actividades" a zonas que no estaban cubiertas por el primer toque de queda, por lo que "no existió una neutralización estructural sino un desplazamiento geográfico" de los crímenes.

Ecuador cerró 2025 con un récord de 9.269 homicidios y registró 2.086 asesinatos en el primer trimestre de 2026. De acuerdo a las autoridades, la violencia es provocada por disputas entre líderes de las mismas bandas que quieren afianzar su poder o por enfrentamientos entre grupos rivales.

En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, hay al menos nueve grupos que se disputan la ciudad y son considerados como una "amenaza crítica para la seguridad nacional".

En otras partes, como en Manabí, El Oro o Quito, la capital del país, alianzas temporales entre grupos pequeños y Los Choneros, el más antiguo del país, o Los Lobos, el más grande actualmente, ha provocado también un alza de extorsiones y hechos violentos.

Las organizaciones ecuatorianas se enfrentan principalmente por el control de las rutas del narcotráfico, pero en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, ubicadas en la frontera norte, y esa disputa se extiende a grupos colombianos, como los Comandos de la Frontera, una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC.

En la zona de la Amazonía, los Comandos de la Frontera "controlan la producción droga y su salida desde Colombia hacia Ecuador" y mantiene enfrentamientos con grupos como Los Águilas.

Durante las noches de estos 15 días solo podrán circular policías, militares y el personal de salud y emergencias, pese al pedido que hizo el sector comercial y exportador, principalmente vinculado al banano y al camarón, los productos estrella del país andino, de encontrar maneras de combatir el crimen sin causar afectaciones económicas.

Tampoco se tomó en cuenta a los periodistas o al personal de organizaciones internacionales a pesar de que la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno en marzo pasado que les permita salir a realizar su trabajo. Quienes incumplan la restricción se enfrentan a penas de cárcel de entre uno y tres años.