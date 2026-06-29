¿Qué pasa si dejás el Bluetooth siempre activado en el celular?

¿Es peligroso dejar el Bluetooth activado?

En términos generales, no. En Android y iPhone actuales, el Bluetooth está pensado para quedar activo porque sostiene funciones cotidianas: audio inalámbrico, wearables, autos, “Encontrar mi” y accesorios. La mayoría de los ataques requieren fallas de software específicas o mala configuración (por ejemplo, aceptar un emparejamiento que no pediste).

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¿Consume mucha batería?

Hoy, por lo común, no. La gran diferencia la marcó Bluetooth Low Energy (BLE): en vez de mantener un “canal” activo todo el tiempo, usa anuncios y conexiones breves, pensadas para sensores y accesorios.

En uso real, el impacto suele ser bajo o marginal si no estás transmitiendo audio ni usando accesorios de forma continua.

Lo que sí puede subir el consumo es:

Audio por Bluetooth (auriculares/parlantes), porque hay transmisión sostenida.

Búsqueda constante de dispositivos desde una app mal diseñada.

Señal débil o interferencias (más reintentos de conexión).

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¿Pueden hackear mi celular por Bluetooth?

Es posible, pero es menos común de lo que sugiere el temor popular. Un caso muy citado es BlueBorne (2017), una familia de vulnerabilidades que permitía ataques sin emparejamiento en ciertos equipos.

¿Por qué hoy es poco frecuente? Porque los parches llegaron hace años y, si el dispositivo está actualizado, la ventana de riesgo se reduce mucho. El problema persiste sobre todo en celulares viejos que ya no reciben actualizaciones o en sistemas sin parches de seguridad.

En la práctica, el mayor riesgo suele ser otro: aceptar solicitudes de vinculación que no reconocés, conectar a accesorios “truchos” o usar software desactualizado que abre puertas por otros lados (apps, sistema, firmware del accesorio).

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¿Qué riesgos tiene y cuándo sí representa un riesgo?

Mantenerlo encendido puede sumar exposición en escenarios concretos:

Teléfonos sin actualizaciones (Android antiguos o equipos con parches atrasados).

Lugares muy concurridos (aeropuertos, transporte, eventos) donde aparecen más intentos de emparejamiento o rastreo.

Si tu celular queda visible o en modo de emparejamiento sin necesidad.

Accesorios desconocidos o de procedencia dudosa, con firmware inseguro.

¿Conviene apagarlo? ¿Cuándo debería desactivarlo?

Conviene apagarlo si no lo usás por largos períodos y querés reducir superficie de ataque, especialmente en un equipo viejo. También si notás ventanas de emparejamiento inesperadas o comportamientos raros.

Conviene dejarlo activado si usás reloj, auriculares, auto, llaves inteligentes o funciones de localización: en celulares modernos, BLE fue diseñado para eso, con consumo bajo y controles de permisos más estrictos que antes.