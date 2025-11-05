Qué pasa con tu celular cuando lo vendés o regalás: dónde queda tu información personal

Cuando cambiás de teléfono y ponés el viejo en venta, lo regalás o lo dejás para reciclar, no solo se va un objeto. También se mueve —o queda expuesta— una parte de tu vida digital: fotos, chats, contraseñas, ubicaciones, tokens de banca y de redes sociales. ¿Qué pasa con esa información después? ¿Alcanza con “borrar todo”?

La respuesta combina tecnología, prácticas de la industria y tus propios hábitos.

Lea más: ¿Tu celular tarda en responder? Aprendé a optimizar su rendimiento ahora

El rastro invisible que dejan los teléfonos

Un smartphone moderno concentra datos sensibles en múltiples capas:

Almacenamiento interno: fotos, videos, documentos, cachés de apps, claves guardadas, historiales de ubicaciones.

Tarjetas SIM/eSIM : identidad de línea, agenda antigua, SMS en algunos casos.

MicroSD (si aplica): copias de fotos, archivos y respaldos locales.

Nube : iCloud, Google, backups de WhatsApp y otras apps.

Sesiones y tokens : inicios de sesión persistentes en apps que sobreviven reinicios.

Dispositivos vinculados: autos, smartwatches, parlantes, que conservan contactos y registros de llamadas.

La información no está solo “en el equipo”: puede quedar distribuida entre el hardware y los servicios asociados a tus cuentas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Nos escuchan?: lo que realmente hacen Google, Alexa y Siri con nuestros datos

¿Sirve el “restablecimiento de fábrica”?

En equipos actuales, sí, y es la piedra angular del borrado seguro. Tanto Android como iOS cifran el almacenamiento de forma predeterminada.

El restablecimiento de fábrica destruye las claves de cifrado y revierte el sistema a estado inicial, lo que impide acceder a los datos sin esas claves.

En iPhone, “Borrar contenido y ajustes” elimina claves criptográficas vinculadas a tu Secure Enclave .

En Android, “Borrar todos los datos (restablecer de fábrica)” invalida las claves de File-Based Encryption.

Con la encriptación activada por defecto, recuperar datos tras un reseteo completo es impráctico incluso con herramientas forenses, salvo que el dispositivo tuviera cifrado desactivado, fallas graves o estuviese rooteado/jailbreakeado con vulnerabilidades conocidas.

Lo que el restablecimiento no borra:

Datos en la nube (tu copia de iCloud/Google, backups de apps).

Contenido de una microSD que no formatees.

Perfiles eSIM que no elimines.

Dispositivos externos que hayan guardado tus datos (un auto con tu agenda).

Sesiones activas en otros equipos o navegadores.

El viaje del teléfono: de tu mano al próximo usuario

Venta o canje: el equipo suele pasar por intermediarios o reacondicionadores. Los serios ejecutan borrados estandarizados y verificables ; algunos aplican métodos alineados con guías como NIST SP 800-88 para destrucción de datos . Pero no todos lo hacen.

Regalo: el riesgo más común es el descuido. Si no eliminaste cuentas, el nuevo usuario puede encontrarse logueado a tus servicios o —peor— el equipo puede quedar bloqueado por protección de cuenta.

Reciclaje: cuando el destino es chatarra electrónica, muchas plantas trituran o destruyen físicamente componentes. Si el flujo no es formal, partes podrían reingresar a mercados secundarios sin un borrado correcto.

Lea más: ¿Qué pasa cuando deja de actualizarse un sistema operativo?: riesgos del software obsoleto

Los mayores riesgos reales

Cuentas que quedan abiertas: correo, redes, banca, apps de delivery con tarjetas guardadas .

Backups en la nube: restaurables por quien conserve tu Apple ID o tu Google Account , o por un atacante con tus credenciales.

FRP y Activation Lock: si no desasociás tu cuenta, el dispositivo puede quedar “ladrillo” para el próximo dueño, o seguir vinculado a vos.

MicroSD olvidadas: suelen contener galerías y documentos.

WhatsApp y otras mensajerías: la app cifrada no significa que el backup lo esté por defecto. Un backup en la nube sin cifrado de extremo a extremo es una copia legible por quien tenga acceso a tu cuenta.

Cómo entregar un teléfono de forma realmente segura

Antes de tocar el botón de “borrar”, asegurate de cerrar el círculo entre el dispositivo, la SIM/eSIM y la nube. Esta lista prioriza iOS y Android modernos:

Hacé una copia que controles

iPhone: backup cifrado en iCloud o en computadora. Si usás computadora, protegé con contraseña.

Android: backup en Google One/Drive y exportación de fotos/archivos críticos a una computadora o a un disco externo.

WhatsApp/Signal/Telegram: verificá cómo se respaldan. En WhatsApp, activá “Copia cifrada de extremo a extremo” con una contraseña o clave. Exportá chats si lo necesitás.

Desactivá bloqueos por cuenta

iPhone: desactivá “Buscar mi iPhone” y cerrá sesión de iCloud (Ajustes > tu nombre > Cerrar sesión). Esto quita Activation Lock.

Android: quitá la cuenta de Google (Ajustes > Cuentas) para evitar Factory Reset Protection. Si tu marca tiene cuenta propia (Samsung/MI/Etc.), quitála también.

Revocá accesos y 2FA

Revisá en Apple ID y en tu cuenta de Google los dispositivos conectados y cerrá sesión remotamente en el equipo viejo.

Cambiá contraseñas críticas y regenerá códigos de segundo factor si los almacenabas en el teléfono. Considerá un gestor de contraseñas.

Eliminá líneas y tarjetas

Retirá la SIM física.

Eliminá perfiles eSIM desde Ajustes y pedí a tu operador la desvinculación si corresponde.

Sacá la microSD y formateá en otro dispositivo si pensás reutilizarla.

Desvinculá otros aparatos

Olvidá emparejamientos de auto, relojes, auriculares. En autos, borrá tu perfil de usuario para eliminar contactos y registros de llamadas.

Recién entonces, borrado completo

iPhone: Ajustes > General > Transferir o restablecer > Borrar contenido y ajustes.

Android: Ajustes > Sistema > Restablecer > Borrar todos los datos. Si el equipo es antiguo y no estaba cifrado, activá primero el cifrado y luego restablecé.

Verificá que al reiniciar pida configuración desde cero y no muestre cuentas previas.

Confirmá desde la nube

Entrá a appleid.apple.com y a myaccount.google.com para confirmar que el dispositivo no figura asociado. Revocá cualquier token de apps que siga activo.

Preparación para vender/regalar

Dejá el mínimo de batería y el equipo apagado.

Incluí cargador/caja si corresponde, pero nunca tarjetas con PIN o anotaciones de contraseñas.

¿Pueden “recuperar” mis datos después?

En teléfonos modernos correctamente cifrados y restablecidos, la amenaza práctica de recuperación es muy baja.

Las típicas historias de “recuperaron todo después del formateo” aplicaban más a equipos viejos sin cifrado o a borrados lógicos sin destrucción de claves.

Hoy, el eslabón más débil suele ser:

Olvido de cerrar sesión o desactivar bloqueos por cuenta.

Backups en la nube mal configurados.

Phishing o filtraciones de tus credenciales, no el hardware reciclado en sí.

Si sos un objetivo de alto valor (periodistas, activistas, ejecutivos), considerá pasos extra: borrar seguro mediante múltiples sobrescrituras en microSD, borrado remoto verificado, y entrega a recicladores certificados.

Si vas a comprar un usado

Verificá que no tenga iCloud Activation Lock ni FRP. Debe iniciar como “nuevo” y permitirte agregar tu cuenta.

Comprobá IMEI/estado ante bloqueo por robo.

Actualizá el sistema y restablecé una vez más antes de usarlo.

Reciclaje responsable y privacidad

Si el aparato no se va a reutilizar, buscá programas de recuperación de fabricantes u operadores. Los mejores procesos combinan borrado lógico verificado y destrucción física de componentes defectuosos.

Evitá tirarlo con la basura: además de ser contaminante, aumenta el riesgo de que partes con datos terminen en manos equivocadas.

La conclusión es simple: tus datos no “viajan” con tu teléfono si cortás, de forma ordenada, los hilos que los conectan. Hacé copia, cerrá sesiones, desasociá cuentas, retirá líneas y ejecutá un restablecimiento completo. Con esos pasos, tu información personal no debería quedar en el equipo que vendés o regalás.