Tecnología
23 de julio de 2026 a la - 13:48

¿Olvidaste tu contraseña?: Google lanza “video selfie” para recuperar e iniciar sesión en tu cuenta

Mujer irritada en el trabajo.
Shutterstock

Google presentó una nueva alternativa para facilitar y reforzar el acceso a las cuentas de sus usuarios: video selfie para iniciar sesión. De este modo, la compañía añade una capa extra de protección a herramientas como el correo electrónico, fotos y documentos almacenados en la nube.

Por ABC Color

La compañía tecnológica Google presentó una herramienta que pretende ser una solución rápida y accesible cuando el usuario olvida su contraseña, pierde el acceso a su dispositivo habitual o no tiene a mano sus métodos de verificación tradicionales.

La nueva función de video selfie utiliza reconocimiento biométrico mediante un breve video para comprobar la identidad del usuario de forma rápida y segura.

Interfaz de usuario de Google mostrando instrucciones para grabar un videoselfie.

¿Cómo funciona el video selfie?

El proceso de configuración requiere unos pocos segundos:

  • Grabación inicial: el usuario activa la función desde los ajustes de su cuenta de Google, mira a la cámara del teléfono o computadora y sigue unas breves instrucciones en pantalla para mover la cabeza en distintos ángulos.
  • Verificación de identidad: si en el futuro se presentan problemas para acceder a la cuenta, el sistema solicitará grabar un nuevo video breve. La tecnología de Google comparará ambas grabaciones para verificar la identidad del titular.
Texto en pantalla con consejos sobre cómo hacer selfies en un ambiente gráfico oscuro, sin personas visibles.

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Seguridad y protección contra “deepfakes”

Uno de los principales desafíos de la biometría facial es la suplantación mediante fotos fijas o videos manipulados con inteligencia artificial (los denominados deepfakes).

Para combatir esto, Google implementó un sistema de seguridad multicapa:

  • Prueba de vida: requiere movimientos aleatorios y dinámicos en vivo para verificar que se trata de una persona real en el momento.
  • Cifrado de datos: el video selfie grabado se encripta en reposo y se almacena de forma segura.
  • Privacidad garantizada: la imagen solo se utiliza para la verificación de acceso, es propiedad exclusiva del usuario y este puede eliminarla en cualquier momento desde los ajustes de seguridad de su Cuenta de Google.

Disponibilidad regional

Esta nueva función se está desplegando progresivamente en América Latina y ya está disponible para cuentas en Paraguay, así como en México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Puerto Rico.

Los usuarios interesados en comprobar si su cuenta ya está habilitada para configurar el video selfie pueden ingresar directamente al enlace oficial habilitado por la compañía: g.co/signin-selfie.

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