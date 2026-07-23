¿Olvidaste tu contraseña?: Google lanza “video selfie” para recuperar e iniciar sesión en tu cuenta

La compañía tecnológica Google presentó una herramienta que pretende ser una solución rápida y accesible cuando el usuario olvida su contraseña, pierde el acceso a su dispositivo habitual o no tiene a mano sus métodos de verificación tradicionales.

La nueva función de video selfie utiliza reconocimiento biométrico mediante un breve video para comprobar la identidad del usuario de forma rápida y segura.

¿Cómo funciona el video selfie?

El proceso de configuración requiere unos pocos segundos:

Grabación inicial : el usuario activa la función desde los ajustes de su cuenta de Google, mira a la cámara del teléfono o computadora y sigue unas breves instrucciones en pantalla para mover la cabeza en distintos ángulos.

Verificación de identidad: si en el futuro se presentan problemas para acceder a la cuenta, el sistema solicitará grabar un nuevo video breve. La tecnología de Google comparará ambas grabaciones para verificar la identidad del titular.

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Seguridad y protección contra “deepfakes”

Uno de los principales desafíos de la biometría facial es la suplantación mediante fotos fijas o videos manipulados con inteligencia artificial (los denominados deepfakes).

Para combatir esto, Google implementó un sistema de seguridad multicapa:

Prueba de vida: requiere movimientos aleatorios y dinámicos en vivo para verificar que se trata de una persona real en el momento.

Cifrado de datos: el video selfie grabado se encripta en reposo y se almacena de forma segura.

Privacidad garantizada: la imagen solo se utiliza para la verificación de acceso, es propiedad exclusiva del usuario y este puede eliminarla en cualquier momento desde los ajustes de seguridad de su Cuenta de Google.

Disponibilidad regional

Esta nueva función se está desplegando progresivamente en América Latina y ya está disponible para cuentas en Paraguay, así como en México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Puerto Rico.

Los usuarios interesados en comprobar si su cuenta ya está habilitada para configurar el video selfie pueden ingresar directamente al enlace oficial habilitado por la compañía: g.co/signin-selfie.

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