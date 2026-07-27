Detonan explosivo en unidad judicial del sur de Ecuador y Judicatura pide mayor protección

Guayaquil (Ecuador), 27 jul (EFE).- El Consejo de la Judicatura de Ecuador informó este lunes que ha pedido a la Policía que adopte las medidas necesarias para reforzar la protección de los funcionarios que trabajan en una unidad judicial de la ciudad de Machala, capital de la sureña provincia de El Oro, fronteriza con Perú, en donde la noche de este domingo sujetos detonaron un explosivo.