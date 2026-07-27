Tecnología
27 de julio de 2026 a la - 09:54

Qué podés hacer ahora con IA que antes era imposible y te ahorra tiempo real

Persona usa inteligencia artificial (IA), imagen ilustrativa.
Persona usa inteligencia artificial (IA), imagen ilustrativa.Shutterstock

Hoy la IA generativa puede convertir una consigna en trabajo terminado: resume expedientes, arma presentaciones, escribe borradores, analiza datos y automatiza trámites. ¿Cuál es el límite?

Por ABC Color

De “buscar” a “hacer”: la IA como asistente que entrega resultados

Hasta hace poco, la tecnología te ayudaba a encontrar información (buscadores) o a rellenar plantillas (software). La diferencia de 2024–2026 es que modelos de lenguaje y sistemas multimodales pueden redactar, reescribir, traducir, sintetizar y adaptar un texto según objetivo, tono y audiencia, en minutos.

Persona usa inteligencia artificial (IA), imagen ilustrativa. Gemini.
Persona usa inteligencia artificial (IA), imagen ilustrativa. Gemini.

Para el usuario, el cambio no es “más funciones”, sino menos fricción: donde antes había que leer 40 páginas y extraer lo importante, ahora podés pedir un resumen con puntos clave, riesgos, próximos pasos y hasta un borrador de mail para responder.

En educación, puede explicar un tema “como si tuvieras 12” o entrenarte con preguntas.

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En el trabajo, baja la barrera de entrada a tareas que antes requerían expertise (por ejemplo, armar un informe o una propuesta).

Lo que era realmente imposible: combinar texto, voz, imagen y acción

La novedad más potente no es que “converse”, sino que entienda varios formatos y, en algunos casos, ejecute acciones.

Persona usa inteligencia artificial (IA), imagen ilustrativa. Gemini.
Persona usa inteligencia artificial (IA), imagen ilustrativa. Gemini.

Con voz y cámara, una IA puede guiarte para resolver un problema en tiempo real (por ejemplo, interpretar una pantalla, un documento o un gráfico). Con transcripción automática, convierte reuniones en minutas, tareas y decisiones, algo que antes dependía de una persona tomando notas.

Persona usa inteligencia artificial (IA), imagen ilustrativa. Grok.
Persona usa inteligencia artificial (IA), imagen ilustrativa. Grok.

A esto se suman los llamados agentes de IA: sistemas que encadenan pasos. En la práctica, significa pedir “organizá mi semana según estas prioridades” o “compará estos contratos y marcá diferencias” y obtener una salida utilizable. No reemplaza al criterio humano, pero sí acelera el trabajo repetitivo.

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Implicaciones reales: ahorro, acceso y nuevos riesgos

El impacto más directo es económico: menos horas para producir borradores, ordenar información o preparar materiales. También democratiza habilidades: alguien sin formación técnica puede pedir ayuda para generar código, validar un cálculo o mejorar un texto.

Persona usa inteligencia artificial (IA), imagen ilustrativa. ChatGPT.
Persona usa inteligencia artificial (IA), imagen ilustrativa. ChatGPT.

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El límite sigue siendo clave: la IA puede equivocarse o “inventar” datos. Por eso, lo útil hoy es tratarla como copiloto: pedir fuentes, revisar números y no delegar decisiones sensibles sin control.