Detienen a expolicía acusado de secuestrar a varios funcionarios en el sur de México

En un comunicado, la dependencia gubernamental explicó que el exfuncionario detenido ejerció en el pasado como comisario del municipio de Tlayolapa, y en la actualidad es cercano a 'El Oso', jefe regional de Los Ardillos, cuya zona de influencia se encuentra en la región de la Costa Chica, en Guerrero.

Se le acusa de haber secuestrado a varios trabajadores del Ministerio Público estatal, así como de estar vinculado a movilizaciones violentas que bloquearon una autopista.

En el operativo de su detención participaron efectivos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina o de la de Seguridad y Protección Ciudadana.

"El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica", precisó la dependencia.

El grupo criminal al que pertenecía (Los Ardillos) es una organización de Guerrero dedicada al narcotráfico y a la extorsión que el Gobierno federal responsabilizó de estar detrás de la oleada de violencia que sufrió esta entidad sureña en el mes de mayo.

Los enfrentamientos entre integrantes de grupos rivales provocaron bloqueos viales, desplazados y heridos en el municipio de Chilapa, donde se desplegaron militares para contener la situación y atender a la población afectada.

En su momento pobladores indígenas difundieron videos en redes sociales en los que denunciaron ataques con armas de alto calibre, drones, quema de viviendas y desplazamiento de comunidades rurales.