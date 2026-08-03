Usuarios de WhatsApp reportan inconvenientes con la aplicación

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea de Meta, experimenta durante la tarde de este lunes un servicio aparentemente intermitente, según el reporte de cientos de usuarios.

Esto, según DownDetector, una página de referencia utilizada para reportar fallas en distintos tipos de servicios digitales.

Para las 18:16 de hoy, hubo 328 reportes sobre algún inconveniente con la plataforma, por lo menos en Estados Unidos, mientras que en países como España, hay más de 600 notificaciones ya hace más de una hora.

En el caso de Paraguay, los reportes no llegan a 20, pero un dato importante es que esto depende de los usuarios y su respectiva ubicación. Según algunos comentarios, los problemas se darían principalmente en la versión de celular con el envío de archivos multimedia.

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