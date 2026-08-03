Tecnología
03 de agosto de 2026 a la - 18:44

Usuarios de WhatsApp reportan inconvenientes con la aplicación

Concepto de comunicación por redes sociales.
Imagen ilustrativa: una persona escribiendo en WhatsApp.Shutterstock

Durante la tarde de este lunes, usuarios de WhatsApp experimentaron fallas durante el uso de la aplicación. Según reportes, los inconvenientes principalmente se asocian a la versión de celular y con el envío de imágenes.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea de Meta, experimenta durante la tarde de este lunes un servicio aparentemente intermitente, según el reporte de cientos de usuarios.

Esto, según DownDetector, una página de referencia utilizada para reportar fallas en distintos tipos de servicios digitales.

Gráfico de Downdetector mostrando picos de problemas en WhatsApp, sin personas presentes en la imagen.
Se reportaron 328 problemas en WhatsApp.

Para las 18:16 de hoy, hubo 328 reportes sobre algún inconveniente con la plataforma, por lo menos en Estados Unidos, mientras que en países como España, hay más de 600 notificaciones ya hace más de una hora.

Gráfico muestra informes de problemas en WhatsApp, con pico a las 6 PM y linea base en cero.
Reportes de problemas con WhatsApp en Paraguay.

En el caso de Paraguay, los reportes no llegan a 20, pero un dato importante es que esto depende de los usuarios y su respectiva ubicación. Según algunos comentarios, los problemas se darían principalmente en la versión de celular con el envío de archivos multimedia.

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