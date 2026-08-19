Nokia prepara su salida casi total de China, que llegó a ser su principal mercado

Según fuentes citadas por el diario hongkonés South China Morning Post, la compañía anunció la reducción de sus operaciones en el gigante asiático durante una videoconferencia interna este mes, y el plan consistiría en mantener únicamente los servicios posventa mientras se lleva a cabo una "salida paulatina del mercado".

En total, Nokia tenía unos 7.200 empleados en la región -sumando los de China continental, Hong Kong y Taiwán, aunque la iniciativa en cuestión se refiere al primero de esos territorios- al cierre de 2025, y contaba con centros en importantes ciudades chinas como Pekín o Shanghái (este).

La información apunta a que tanto las divisiones de redes móviles como de infraestructura de redes de Nokia China afrontarán rondas de despidos de aquí al final del presente ejercicio.

El medio especializado Light Reading ya había avanzado el cierre del centro de investigación y desarrollo (I+D) de la tecnológica nórdica en Hangzhou (este), especificando que comportaría la pérdida de 1.600 puestos de trabajo.

Nokia confirmó esa noticia y aseguró que estaba "dando pasos para alinear mejor sus operaciones en China con su modo global de operación"; acerca de su salida casi total del país, la firma reconoció que sus negocios en China "se han reducido de forma sostenida estos últimos años", por lo que se veía obligada a "ajustar su huella operativa" para "afrontar esta realidad".

Un empleado de un centro de Nokia en Shanghái explicó que, en los últimos años, las agencias gubernamentales y las compañías estatales han otorgado preferencia a tecnologías y equipamiento nacionales en detrimento de fabricantes extranjeros como Nokia, que también han visto reducirse su mercado entre clientes privados en el país.

De hecho, entre 2019 y 2025, la facturación de Nokia en China cayó desde 1.840 millones de euros a 913 millones, y el peso de la región sobre el total de los ingresos bajó desde un 7,9 % a un 4,6 %.

Nokia entró en China en 1985 y fue clave en la construcción de la red nacional en los 90, erigiéndose asimismo en una de las marcas más populares de telefonía móvil en el país, al que llegó a convertir en su mercado más importante en 2010, cuando alcanzó un pico de facturación de 7.620 millones de euros.

Sin embargo, especialmente a partir la construcción de la red nacional de quinta generación (5G), la compañía finlandesa perdió terreno frente a incipientes rivales locales como Huawei o ZTE, una situación que han replicado otras tecnológicas como IBM o Amazon y que también se ha dado en múltiples sectores como el automotriz.