¿Qué significa realmente farmear en videojuegos? Así funciona el “farming”

¿Qué significa farmear en videojuegos? ¿Qué es el farming?

Farmear (del inglés farming) significa realizar una actividad de manera reiterada con el objetivo de conseguir algo: experiencia, recursos, moneda, objetos o materiales. La idea central no es avanzar la historia, sino optimizar el progreso recolectando recompensas de forma eficiente.

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¿Qué significa farmear? ¿Qué se puede farmear en un videojuego?

Se puede farmear prácticamente cualquier elemento que el juego otorgue como recompensa. Entre los más comunes están:

Experiencia (XP) para subir de nivel.

Recursos como madera, minerales, hierbas, energía o munición.

Moneda o créditos.

Objetos y equipo como armas, armaduras o accesorios.

Materiales de mejora y crafteo.

Recompensas raras como drops específicos de un enemigo o jefe.

¿Qué es farmear experiencia? ¿Qué significa farmear XP?

Farmear XP es repetir misiones, combates o actividades que dan mucha experiencia para subir de nivel más rápido.

Suele hacerse antes de un desafío difícil, como un jefe, una zona de alto nivel o el contenido competitivo, para mejorar estadísticas y desbloquear habilidades.

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¿Qué es farmear recursos?

Es recolectar materiales necesarios para fabricar, reparar o mejorar equipamiento.

En juegos con economía o construcción, el farming de recursos es parte del trabajo del jugador: juntar lo suficiente para progresar, comerciar o sostener el ritmo del juego.

¿Por qué los jugadores farmean?

La razón principal es la eficiencia. El farming permite:

Prepararse para contenido más difícil.

Conseguir objetos raros con baja probabilidad de aparición.

Ahorrar tiempo a futuro gracias a un mejor equipo, más poder o mejores herramientas.

Mantenerse competitivo en modos online.

Completar colecciones o metas como 100 por ciento, logros o cosméticos.

¿En qué videojuegos se utiliza el término farming?

El término se usa en múltiples géneros: MMORPG, ARPG, shooters con progresión, survival, juegos gacha y hasta MOBAs.

Aparece en títulos donde el avance depende de recompensas repetibles, botín y optimización del tiempo de juego.

Qué tipos de farming existen

Hay farming manual, hecho por el jugador, y farming dirigido por el diseño, mediante rutas, spots o misiones óptimas. También se habla de:

Farming de mobs: enemigos comunes.

Boss farming: jefes repetidos por botín.

Material farming: recolección.

Gold o credit farming: moneda.

AFK farming: obtener recursos con mínima interacción, si el juego lo permite.

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Farming, grinding y loot: ¿son lo mismo?

No exactamente. Farming es repetir acciones con una meta concreta, como conseguir un objeto, recursos o XP. Grinding es un concepto más amplio: repetir actividades para progresar, aunque no siempre haya un objetivo específico más allá de subir niveles o mejorar. Loot es el botín en sí, es decir, lo que cae o se obtiene como recompensa.

En la práctica se combinan: se hace grind para farmear y así conseguir buen loot.