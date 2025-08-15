¿Los videojuegos afectan la memoria y la atención? Evidencia científica actual

Videojuegos, memoria y capacidad atencional: ¿mito o realidad?

Durante años, los videojuegos han sido objeto de debate acerca de su influencia en la salud mental, especialmente en relación con la memoria y la atención. Diversos estudios vienen arrojando resultados que matizan la visión tradicional, sugiriendo que el impacto no siempre es negativo.

Efectos positivos: mejoras cognitivas y multitarea

Un informe publicado en Nature indica que jugar videojuegos de acción puede mejorar ciertos aspectos de la atención visual.

Las personas que se exponen regularmente a este tipo de juegos muestran mayor capacidad para concentrarse en estímulos relevantes y filtrar distracciones.

En un metaanálisis realizado por la Universidad de Oberta de Cataluña, se encontró que quienes juegan videojuegos al menos cinco horas por semana presentan mejoras de hasta 25% en tareas de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento.

Potenciales riesgos: dependencia y trastornos de atención

Sin embargo, el uso excesivo de videojuegos puede tener consecuencias opuestas. Investigaciones de la Universidad de California sugieren que el abuso, especialmente en edades tempranas, se asocia con mayor riesgo de síntomas similares al déficit de atención.

Un estudio con 3.000 adolescentes mostró que quienes jugaban más de tres horas diarias tenían un 15% más de probabilidad de reportar dificultades para concentrarse en el colegio, en comparación con quienes jugaban menos de una hora.

Diferencias según el tipo de juego

No todos los videojuegos generan los mismos efectos. Los juegos de estrategia y resolución de acertijos pueden fortalecer la memoria a corto plazo y las habilidades de planificación, mientras que los juegos simples o repetitivos parecen ofrecer menos beneficios cognitivos.

Por ejemplo, una investigación en Psychological Science reveló que los juegos tipo puzzle mejoran la memoria espacial en un 12% tras ocho semanas de entrenamiento regular.

Balance y consumo responsable

La mayoría de especialistas coinciden en que el impacto de los videojuegos sobre la memoria y la atención depende en gran medida de la moderación y el tipo de juego elegido.

Las recomendaciones actuales sugieren limitar el tiempo de pantalla y priorizar opciones que desafíen activamente el pensamiento, en vez de limitarse solo al entretenimiento pasivo.