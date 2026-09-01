Nokia abre un centro de I+D en Arabia Saudí centrado en la automatización de redes con IA

Según explicó Nokia en un comunicado, el nuevo centro desarrollará programas informáticos que permitan a las redes de telecomunicación autoconfigurarse, repararse automáticamente, optimizar su rendimiento, reducir el consumo energético y funcionar con mayor autonomía.

Además de trabajar con las actuales infraestructuras, el centro -el primero que Nokia abre en Arabia Saudí- explorará el desarrollo de tecnologías específicas para la sexta generación de redes de telefonía móvil (6G) con IA nativa.

"La IA está transformando todos los sectores, y las redes son la infraestructura fundamental que hará posible esta transformación. Nuestro nuevo centro de I+D en Riad combinará la experiencia global de Nokia con el talento saudí para desarrollar automatización basada en IA que haga que las redes sean más autónomas, eficientes y con mayor capacidad de respuesta", indicó en la nota Mikko Lavanti, presidente de Nokia para Oriente Medio y África.

La iniciativa se enmarca dentro del llamado 'Saudi Vision 2030', un plan estratégico lanzado por Arabia Saudí para transformar por completo el país antes de 2030 y reducir su dependencia histórica del petróleo, diversificando sus ingresos a través de la tecnología, el turismo, la infraestructura y las energías renovables.

"La inauguración del nuevo centro de I+D de Nokia representa un paso estratégico para fortalecer la posición de Arabia Saudí como centro global de innovación en tecnología de redes inteligentes y refleja las ambiciones de 'Saudi Vision 2030' de construir una economía digital impulsada por el conocimiento y la innovación", señaló el viceministro saudí de Telecomunicaciones e Infraestructura Digital, Abdulrahman AlMufadda.

La apertura del centro saudí forma parte del plan de Nokia de reorganizar sus operaciones a nivel global, después de que la compañía finlandesa decidiera cerrar la mayoría de sus instalaciones en China antes de que termine el año, entre ellas el centro de I+D de Hangzhou, donde trabajan 1.600 ingenieros y desarrolladores.