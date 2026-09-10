Telefónica, MasOrange y Vodafone refuerzan su red para asegurar la cobertura durante la F1

Debido a la gran concentración de dispositivos prevista, MasOrange ha desplegado cuatro unidades móviles de refuerzo para ampliar la capacidad disponible en el entorno del circuito y asegurar la mejor conectividad tanto para los asistentes como para los clientes que viven o trabajan en Valdebebas y las zonas próximas, explica.

El objetivo es atender el fuerte incremento de tráfico de voz y datos que se espera debido al evento y acompañar las necesidades digitales de público, equipos, profesionales y residentes, dice Orange en un comunicado publicado este jueves.

Además del refuerzo de la red, los clientes de MasOrange podrán activar el servicio "5G Fast Track" sin coste durante los tres días que durará el Gran Premio, un servicio complementario que aporta "un extra de conectividad en situaciones de gran afluencia", cuando miles de dispositivos utilizan simultáneamente los mismos recursos de red.

Por su parte, Vodafone ha reforzado el circuito dotándolo de mayor capacidad con estaciones móviles 5G y 4G y con la instalación de 14 antenas adicionales para adecuarlo a la demanda de datos y voz prevista para el evento.

Asimismo, la operadora también ha reforzado la cobertura en el interior de 2 pabellones de Ifema.

Además, Telefónica va a implementar siete unidades móviles destinadas al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, al igual que ya ha hecho en otros eventos deportivos de este verano como la Vuelta Ciclista a España, aunque en ese caso fueron cuatro las unidades. EFECOM