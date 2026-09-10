Wadephul dice que la meta del dron de Leipzig era dañar la cohesión en época de elecciones

"Podría haber causado daños no sólo al avión, sino a seres humanos. Pero la intención era perjudicar a la sociedad y la cohesión social en Alemania", dijo en un acto en Berlín con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en alusión al dron hallado el mes pasado.

Wadephul recordó que este mes se celebraron elecciones en la región de Sajonia-Anhalt y que dentro de diez días habrá también comicios en Mecklemburgo-Antepomerania y en la ciudad-estado de Berlín y sugirió que Moscú quiere causar división social mientras Alemania se encuentra en campaña electoral.

En una intervención anterior durante el mismo evento, una conferencia de embajadores, el ministro había apuntado que la OTAN se encuentra actualmente sometida a un test de estrés, por parte de Rusia desde el extranjero, pero también por ciertos círculos a nivel doméstico.

"Lo puede ver cualquiera que esté siguiendo las elecciones regionales", afirmó, sin nombrar explícitamente a la fuerza ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que simpatiza con Rusia y que venció de forma arrolladora en los comicios en Sajonia-Anhalt.

En este sentido y en vista del "debate político" que se está produciendo al respecto en estos momentos, resaltó que es "correcto" asumir responsabilidad en la OTAN y apoyar militarmente a Ucrania y que su país no se desviará de este curso.

"Con (el incidente de) Leipzig la amenaza ha llegado a casa y es tangible, pero sólo es el último en una serie de agresiones constantes contra Europa y la OTAN", aseguró, al justificar la necesidad de mejorar la capacidad disuasoria de la Alianza.

Rutte, por su parte, reiteró la total solidaridad de los integrantes de la Alianza con Alemania tras el hallazgo del dron, que no había llegado a explotar por causas que todavía no se han esclarecido por completo.

"Así es la OTAN: uno para todos y todos para uno. Rusia nos quiere dividir, pero nos unimos más. Quiere impedir que apoyemos a Ucrania y nosotros haremos más por Ucrania", declaró en una comparecencia con Wadephul.

Éste y otros actos de guerra híbrida que atribuyó a Rusia son "temerarios, peligrosos y amenazas contra la vida", pero no pueden intimidar a la OTAN, que ve en ellos una táctica de un "régimen desesperado" que trata de desestabilizar, afirmó.

Preguntado más tarde en un panel por la respuesta de la Alianza a este incidente en concreto, Rutte resaltó que la OTAN siempre tiene "opciones de respuesta", aunque "no siempre se ven y algunas son públicas y otras no".

"Pero la mejor reacción a cualquier amenaza híbrida es apoyar más a Ucrania", argumentó, por ser lo contrario de lo que intenta conseguir Moscú.