Deportan desde Ecuador a un peruano con 26 denuncias y presuntos vínculos con Los Lobos

El operativo fue ejecutado por la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional en Machala, capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, donde el extranjero supuestamente amenazaba a conductores en distintos sectores.

Según Reimberg, el hombre había ingresado irregularmente en Ecuador y registraba en Perú denuncias relacionadas con hurtos, agresiones, amenazas y delitos sexuales contra niños y adolescentes.

Las autoridades ecuatorianas lo consideraron una amenaza para la seguridad del Estado y lo deportaron de manera inmediata a Perú para que continúe el proceso legal correspondiente, añadió el ministro.

La provincia de El Oro, junto a Guayas, Manabí y Los Ríos, inició el pasado jueves un nuevo período de toques de queda nocturnos, el tercero de este tipo que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decreta en lo que va de año, como parte de su "guerra" declarada al crimen organizado.

Además también se declaró un nuevo estado de excepción que, al igual que los anteriores, restringe por 60 días algunas libertades fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, además de la de movimiento durante el toque de queda, con el objetivo de facilitar a la Policía y Fuerzas Armadas irrumpir en viviendas e interceptar comunicaciones sin una orden judicial previa.

No obstante, esas medidas no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que le sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos de la región.