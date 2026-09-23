Capturan en Bolivia a dos altos mandos vinculados a los brasileños PCC y Comando Vermelho

Los detenidos son una mujer vinculada al Comando Vermelho y un hombre perteneciente al PCC, "ambos con antecedentes por narcotráfico en Bolivia y en Brasil, y con permanencia ilegal en territorio" boliviano, señala un comunicado del Ministerio de Gobierno.

La detención se dio en el marco del plan 'Fronteras Seguras' del Gobierno boliviano, tras una ola de asesinatos registrada en las últimas semanas en zonas cercanas a la frontera con Brasil. El sábado, la Policía anunció la detención de seis brasileños y un adolescente boliviano supuestamente vinculados con Comando Vermelho y con los hechos de sicariato en la región fronteriza de la Chiquitania.

Hace una semana, el ministro aseguró que el PCC y el Comando Vermelho "están reclutando" a bolivianos, por lo que afirmó que se combate a ambas organizaciones "con la cooperación internacional".

El Gobierno boliviano detalló que cuenta con la colaboración de organismos internacionales, como la DEA, la Policía Federal de Brasil y organizaciones policiales de la Unión Europea (UE), entre otras, "que participan en el combate duro y difícil" que se activó contra ambas bandas criminales.

El ministro Oviedo anunció que se procederá a la expulsión inmediata de ambos capturados, en cumplimiento con la normativa vigente y los protocolos de cooperación internacional.

Añadió que los operativos son "continuos y permanentes para dar con los autores materiales e intelectuales del tráfico de sustancias controladas y desarticular organizaciones criminales que pretenden operar en Bolivia".

El Ejecutivo de Rodrigo Paz decidió hace poco desplegar militares y fuerzas especiales en la población de San Ignacio de Velasco, próxima a la frontera con Brasil, tras una ola de violencia que dejó al menos cuatro personas asesinadas a tiros en dos días.

El Ministerio de Gobierno anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información.