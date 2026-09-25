Detienen en Ecuador a diez presuntos integrantes de una facción de Los Lobos

Según la cartera de Estado, los sospechosos estarían vinculados con delitos como robo de vehículos, secuestro extorsivo, intimidación, tenencia y porte de armas de fuego, receptación y tráfico de drogas.

La operación, ejecutada en coordinación con la Fiscalía, incluyó cinco allanamientos en los distritos de Los Chillos, Tumbaco, Eugenio Espejo y Eloy Alfaro, donde ocho personas fueron detenidas y otras dos aprehendidas.

Durante las intervenciones, las autoridades recuperaron un vehículo y retuvieron otro, incautaron dos armas de fuego, cinco teléfonos móviles y una veintena prendas de vestir.

Entre los detenidos se encuentran dos individuos de interés penal relevante que registran antecedentes por delitos como asociación ilícita, intimidación, tenencia y porte de armas, robo y recepción.

Los Lobos es una de las principales bandas criminales de Ecuador a las que las autoridades vinculan con la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país, por lo que pasó a ser catalogada como "terrorista" por el gobierno de Daniel Noboa en enero de 2024.