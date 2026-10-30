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Tecnología
30 de octubre de 2026 - 09:20

Detenido en Polonia un ruso que fotografiaba trenes, bajo sospecha de espionaje

Imagen sin descripción

Berlín, 30 oct (EFE).- Un ciudadano ruso ha sido detenido en la localidad polaca de Świdnica, en el sur del país, como sospechoso de espionaje, tras ser descubierto fotografiando trenes e infraestructuras ferroviarias, según informó este viernes la policía regional de Baja Silesia.

Por EFE
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El hombre, de 55 años, pasará al menos tres meses en prisión preventiva mientras se esclarecen las acusaciones, indicó el comunicado, que no explicitó el momento exacto en el que se ha producido la detención.

"Todos los indicios apuntan a que las fotos que tomó podrían emplearse contra la seguridad del Estado. Fue atrapado por la policía mientras fotografía trenes que pasaban e infraestructuras ferroviarias en Świdnica", señaló la nota.

Tras arrestarle con motivo de un comportamiento que les pareció sospechoso, las fuerzas de seguridad le incautaron equipamiento fotográfico profesional, teléfonos móviles, portátiles, discos duros externos de alta capacidad y varios documentos de identidad distintos.

"Al analizar el material almacenado en los dispositivos del hombre, los agentes descubrieron cientos de miles de archivos con temas similares, que documentan fotográficamente varios emplazamientos e instalaciones importante del sector del transporte, no sólo en Polonia", agregó el comunicado.

El detenido ha sido acusado formalmente del delito de actuar por encargo de una agencia de inteligencia extranjera en perjuicio de la República de Polonia, por el que puede enfrentarse a una pena de al menos cinco años de cárcel.

En declaraciones a la agencia de noticias PAP, la portavoz del Ministerio del Interior polaco Karolina Gałecka detalló que la policía ha hallado unas 250.000 fotos en los dispositivos del presunto espía.

Éste, al ser interrogado, no pudo proporcionar una justificación de por qué estaba tomando estas fotos y sólo suministró "explicaciones incoherentes e ilógicas", dijo la portavoz.

Según datos oficiales de octubre, en lo que va de año la Agencia de Seguridad del Interior de Polonia ha detectado a 90 sospechosos que son objeto de investigaciones por presunto espionaje o sabotaje.

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