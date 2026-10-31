ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-05
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Tecnología
31 de octubre de 2026 - 12:35

México despliega 1.600 militares navales más en Sinaloa ante repunte de homicidios

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- El Gobierno de México, a través de la Secretaria de Marina (Semar), informó este sábado del despliegue de unos 1.600 uniformados navales adicionales en el noroccidental estado de Sinaloa, tras un incremento de los homicidios reconocido por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La dependencia anunció en sus redes sociales el despliegue militar, así como de fortalecimiento de la vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas, particularmente en Mazatlán, donde persiste una escalada de violencia ligada a las pugnas entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones rivales del Cartel de Sinaloa.

Las acciones de la Semar se producen en el marco de la visita a la región del almirante y secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para reunirse con la gobernadora Graciela Domínguez Nava y representantes de los "principales sectores empresariales del estado".

"Se planteó impulsar la reactivación de Sinaloa mediante el fortalecimiento de la economía circular, la construcción y los distintos sectores productivos, promoviendo la inversión, la generación de empleos y el bienestar de las familias", explicó la Secretaría en un comunicado.

Además de "impulsar acciones para recuperar los espacios públicos y generar condiciones de seguridad y confianza que permitan a las familias volver a disfrutar de parques, plazas y lugares de convivencia".

La respuesta de la Semar se da luego de que Sheinbaum reconoció un incremento de homicidios en Sinaloa.

"Ha habido un incremento de homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente en las últimas semanas", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina del pasado miércoles.

Las declaraciones de la titular del Ejecutivo se produjeron después de que la Semar informó de la muerte de dos presuntos integrantes del crimen organizado durante un enfrentamiento ocurrido el lunes en el municipio de Sinaloa.

Uno de los presuntos fallecidos es Jesús González Peñuelas, alias 'Chuy Peñuelas', identificado como uno de los principales operadores del Cartel de Guasave y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los fundadores de la organización.

Apenas el 15 de septiembre el Gobierno de México informó del despliegue de 1.800 agentes de seguridad y militares adicionales a los que anunció este sábado.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más
05
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más

Te puede interesar