México despliega 1.600 militares navales más en Sinaloa ante repunte de homicidios

La dependencia anunció en sus redes sociales el despliegue militar, así como de fortalecimiento de la vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas, particularmente en Mazatlán, donde persiste una escalada de violencia ligada a las pugnas entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones rivales del Cartel de Sinaloa.

Las acciones de la Semar se producen en el marco de la visita a la región del almirante y secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para reunirse con la gobernadora Graciela Domínguez Nava y representantes de los "principales sectores empresariales del estado".

"Se planteó impulsar la reactivación de Sinaloa mediante el fortalecimiento de la economía circular, la construcción y los distintos sectores productivos, promoviendo la inversión, la generación de empleos y el bienestar de las familias", explicó la Secretaría en un comunicado.

Además de "impulsar acciones para recuperar los espacios públicos y generar condiciones de seguridad y confianza que permitan a las familias volver a disfrutar de parques, plazas y lugares de convivencia".

La respuesta de la Semar se da luego de que Sheinbaum reconoció un incremento de homicidios en Sinaloa.

"Ha habido un incremento de homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente en las últimas semanas", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina del pasado miércoles.

Las declaraciones de la titular del Ejecutivo se produjeron después de que la Semar informó de la muerte de dos presuntos integrantes del crimen organizado durante un enfrentamiento ocurrido el lunes en el municipio de Sinaloa.

Uno de los presuntos fallecidos es Jesús González Peñuelas, alias 'Chuy Peñuelas', identificado como uno de los principales operadores del Cartel de Guasave y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los fundadores de la organización.

Apenas el 15 de septiembre el Gobierno de México informó del despliegue de 1.800 agentes de seguridad y militares adicionales a los que anunció este sábado.