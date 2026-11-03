ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Tecnología
03 de noviembre de 2026 - 17:00

El Gobierno de Bolivia pide investigar amenazas anónimas contra un viceministro

Imagen sin descripción

La Paz, 3 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia pidió este martes que se investiguen unas supuestas amenazas de muerte contra el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, mediante mensajes difundidos en las últimas horas en distintas circunstancias, incluido uno junto al cuerpo de una persona asesinada.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, lamentó "este tipo de amenazas" porque "lo único que hacen es generar problemas de seguridad" y pidió que sean investigadas.

El lunes fue hallado en la ciudad oriental de Santa Cruz el cuerpo sin vida de un hombre con al menos cinco heridas de bala y en el pecho un cartel con un mensaje dirigido a Maldonado que indicaba que "ya se cumplió el plazo" relacionado a una supuesta deuda.

Horas más tarde, en la misma ciudad apareció en una avenida una tela que flameaba a modo de bandera, con otro mensaje para Maldonado que decía que le "quedan 24 horas", según informaron medios locales.

Justiniano expresó su solidaridad con la familia de la persona que fue asesinada, pidió que también se investigue ese crimen y anunció un despliegue "reforzado" de policías y militares.

Por su parte, el comandante de la Policía boliviana, Adrián Álvarez, afirmó en la víspera que el mensaje encontrado sobre el cadáver de una persona "es una amenaza directa" contra el viceministro por parte de "organizaciones criminales que están siendo combatidas por la Policía".

Según Álvarez, la persona fallecida fue elegida al azar porque era "una persona en situación de calle" que fue asesinada "para mandar el mensaje" contra "una alta autoridad del Estado".

El jefe policial aseguró que en el Ministerio de Gobierno (Interior), del que depende el viceministerio dirigido por Maldonado, hay "una decisión inequívoca responsable de luchar decididamente a través de la Policía boliviana y de todos sus organismos especializados contra estas organizaciones narcoterroristas".

Agregó que no se permitirá que las "estructuras criminales nos amenacen" y anunció que continuarán los operativos contra el "narcoterrorismo".

Maldonado tomó juramento como viceministro de Régimen Interior y Policía a principios de octubre.

Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, en regiones como Santa Cruz, Beni y Pando, esta última también colindante con Perú, lo que obligó al Gobierno a movilizar al Ejército y a grupos de élite.

Ayer la Policía reforzó el patrullaje en Santa Cruz con más de 200 agentes y el comandante Álvarez anunció que en las próximas horas se coordinará con las Fuerzas Armadas para realizar operativos de seguridad conjuntos.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: dos ya están bajo custodia policial
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar