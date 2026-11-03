La Policía de Venezuela captura a dos mujeres presuntamente vinculadas a una red de trata

En una publicación en Telegram, la cartera de Estado indicó que la PNB detuvo a las mujeres en el terminal de autobuses de San Cristóbal, capital de Táchira, luego de que una adolescente de diecisiete años, procedente del estado Lara (oeste), intentara tramitar un permiso de viaje junto a una ciudadana de diecinueve años, con quien no tenía parentesco.

La joven pretendía viajar a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander en Colombia.

Durante el intento de tramitar el permiso -prosiguió el comunicado- una tercera persona de 23 años se presentó en la oficina del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente haciéndose pasar por familiar de la adolescente y "ofreció un soborno en divisas a la funcionaria para permitir la salida" de la joven.

"Tras la inmediata intervención de la comisión policial, se determinó que la adolescente sería víctima de una red de captación con fines de explotación sexual, y que las dos mujeres aprehendidas serían las presuntas responsables de su traslado y entrega en el vecino país", añadió el ministerio.

En abril pasado, el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela rescataron a tres jóvenes de una red de trata de personas en Caracas, según informó entonces el director de la institución, Douglas Rico.

A través de una publicación en Instagram, Rico señaló -en esa oportunidad- que las jóvenes rescatadas, de entre catorce y diecisiete años de edad, fueron halladas en un hotel ubicado en el oeste de la capital venezolana, donde fue detenido un hombre, de 36 años, "que las trasladaba".

El funcionario explicó que las adolescentes habían sido captadas a través de redes sociales tras ofrecerles trabajo como auxiliares del hogar en Trinidad y Tobago.

En marzo pasado, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se reunieron con representantes de Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para "consolidar la cooperación interinstitucional" y plantear la realización de programas de formación sobre la trata de mujeres y niñas.