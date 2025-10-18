Los Yacarés clasifican al repechaje mundialista de Rugby

La selección paraguaya de rugby, conocida como los “Yacaré”, logró una gesta memorable al vencer este sábado a domicilio a un rival histórico, Brasil, por 31-24, asegurando así su pasaje al repechaje intercontinental. Esta repesca definirá la última de las 24 selecciones que disputarán la Copa del Mundo de Rugby de 2027 en Australia, un torneo que, de clasificarse, sería el primero en la historia para Paraguay.

El triunfo, consumado en una tarde pasada por agua en el Estadio Municipal Du Cambusano, en Jacareí (São Paulo), vino a confirmar la gran sorpresa que se había empezado a gestar en el partido de ida. Siete días antes, Paraguay había tomado una ventaja contundente al ganar en Asunción por 39-19, dejando a Brasil obligado a buscar una remontada casi épica con una diferencia de 21 puntos en el marcador global para poder avanzar.

Los “Yacaré”, que buscan romper su récord de no haber participado nunca en un Mundial, se medirán en la repesca final en noviembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Allí les espera un desafío de alto nivel contra selecciones como Samoa, Bélgica y Namibia por el ansiado último boleto mundialista.

El encuentro comenzó con la intensidad de una final, con los anfitriones, los Tupis, saliendo con un ímpetu arrollador en busca de la hazaña y tomando rápidamente una ventaja significativa de 10-0.

Sin embargo, el equipo paraguayo, bajo la dirección del entrenador argentino Ricardo Le Fort, demostró solidez y capacidad de reacción táctica. Paraguay logró controlar el envión local y equilibrar el marcador antes del descanso, dejando la pizarra en un ajustado 17-17. Con la remontada cada vez más cuesta arriba, Brasil perdió fuelle y se desplomó en la segunda mitad, permitiendo a los visitantes llevarse la victoria por 31-24.

Este logro revierte una racha histórica reciente: Paraguay no derrotaba a su par brasileña desde 2015. De hecho, su última confrontación previa, apenas el año pasado, había culminado con una amplia victoria 77-17 de Brasil, lo que dimensiona la magnitud de la hazaña conseguida por la “Yacaré”.

Cabe destacar que la Copa Mundial de Rugby de 2027 contará por primera vez en su historia con la participación de 24 selecciones, un aumento significativo respecto a las siete ediciones anteriores que solo contaron con 20 participantes, abriendo más posibilidades para naciones emergentes en el rugby.