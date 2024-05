Video: detalles y repercusiones sobre la nueva tarifa de Itaipú

El presidente Santiago Peña anunció que Paraguay y Brasil llegaron a un acuerdo sobre la tarifa para la energía producida por la Itaipú, que será de US$ 19,28 por kW/mes hasta el 2026. Según el jefe de energía de ABC Color, Ramón Casco, el gobierno no anunció ningún tipo de mecanismo de control de los recursos extraordinarios que el Estado recibiría por la nueva tarifa. En cambio, las Senadoras de la oposición criticaron este jueves el anuncio del Gobierno de Santiago Peña y reclamaron que no se haya contemplado ningún beneficio directo para la ciudadanía, ni siquiera una disminución en la tarifa de la ANDE.