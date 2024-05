El Caso Metrobús: estos son los ocho hechos que la Fiscalía inculpa al ex ministro Jiménez Gaona

En total son ocho los hechos que la Fiscalía inculpa al ex ministro Jiménez Gaona, como la falta de liberación de la franja de dominio, la no obtención de permiso de las municipalidades afectadas, inicio de la obra sin diseño final, la no aplicación de multas a la contratista de la obra (la portuguesa Mota Engil), la construcción de desagües inadecuados, así como varios hechos más, que causaron un perjuicio de G. 180.030 millones (US$ 25 millones al cambio actual) al Estado, según la acusación.