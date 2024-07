Video: JEM resuelve apercibir a Said por “omisión y negligencia”

En sesión extraordinaria de este lunes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió sancionar con el apercibimiento al fiscal Luis Amado Said Frágueda. Esto tras hallarlo culpable de no haber impulsado, por 2 años y medio, una pesquisa relacionada a un presunto perjuicio de G. 10.000 millones a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Por otro lado, Said fue absuelto del segundo hecho acusado, la falta de imputación.