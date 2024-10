La ley anti-ONG “me parece algo absolutamente innecesario”, dijo vocero de ARP

Jorge dos Santos, vocero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), habló respecto a la nota presentada hoy contra el proyecto de ley que pretende perseguir a las ONG. Refiriéndose al proyecto: “A mí en general no me gusta, no creo que necesitemos controles sobre los controles porque eso demuestra debilidad, esa es mi visión, me parece que es crear una burocracia en vez de simplificar. Es personal, no refleja lo del gremio”, mencionó.