Estas son las mejores playas del Nordeste brasileño

Ya más alejado que Santa Catarina, destino predilecto de los paraguayos, el Nordeste brasileño requiere ir en avión desde nuestro país, pues el viaje por tierra sería demasiado largo, unas 48 horas o más.

Que la distancia no te desanime, porque las playas de esta región del Brasil son impresionantes por su belleza.

Cuáles son las mejores playas del Nordeste brasileño

Jericoacoara, Ceará. Ubicada en el estado de Ceará, Jericoacoara es famosa por sus impresionantes dunas de arena y sus hermosos atardeceres.

Esta playa, conocida como “Jeri”, ofrece un ambiente bohemio con opciones únicas para relajarte o practicar deportes acuáticos como el windsurf y el kitesurf.

La duna do Pôr do Sol es perfecta para disfrutar de la puesta de sol y la pedra furada es una formación rocosa emblemática, ideal para amantes de la fotografía.

Praia dos Carneiros, Pernambuco. Esta es una playa semi-virgen conocida por su ambiente tranquilo y paisaje paradisíaco, dominado por cocoteros y aguas tibias y transparentes. Situada en Tamandaré, ofrece un refugio ideal para escapar del bullicio urbano.

La Iglesia de São Benedito es una encantadora capilla del siglo XVIII junto a la playa que te encantará visitar, y las piscinas naturales formadas por arrecifes de coral, son perfectas para el snorkel. ¡No dejes de visitarlos!

Porto de Galinhas, Pernambuco. Frecuentemente mencionada entre las mejores playas de Brasil, con su agua turquesa y arena fina, la playa es un imán para visitantes que buscan un entorno atractivo tanto para el ocio como para la aventura.

Entre sus atractivos destacan Passeio de Jangada, un recorrido en balsa tradicional para explorar las piscinas naturales, y la vida nocturna con una vibrante escena de bares y restaurantes.

Praia do Espelho, Bahia. Conocida como una de las playas más pintorescas del país, Praia do Espelho ofrece una atmósfera serena y sofisticada. Su nombre, que significa “Playa del Espejo”, hace referencia a la impresionante forma en que el sol y el mar interactúan para reflejar la luz.

Su entorno exótico rodeado de acantilados y una selva tropical te van a encantar. Aprovechá este sitio para hacer actividades de aventura como el paseo en kayak y trekking en sus alrededores.

Baía do Sancho, Fernando de Noronha. Considerada por muchos como la mejor playa no solo de Brasil sino del mundo, Baía do Sancho ofrece un frente costero preservado en el archipiélago de Fernando de Noronha. Las aguas azules y la rica biodiversidad marina hacen de este lugar un paraíso para los buceadores.

Aquí tendrás la oportunidad de ver delfines y tortugas marinas y tendrás acceso a una escalera a cielo abierto a través de una emocionante ruta descendente entre los acantilados.

Cada playa del Nordeste brasileño ofrece una experiencia única, desde la tranquilidad y la privacidad hasta el bullicio y la aventura. Para el viajero que busca lo mejor de la costa brasileña, el Nordeste promete ser un destino inolvidable