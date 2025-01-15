Salvador Bahía y la ruta de las emociones, un Brasil que no podés dejar de conocer

Salvador de Bahía, fundada en 1549, es una ciudad que respira historia. Fue la primera capital de Brasil y su legado colonial es evidente en cada esquina.

Recorré el Pelourinho, su casco histórico reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y viajá en el tiempo.

Sus calles empedradas, iglesias barrocas y coloridas casas coloniales son testimonio de una rica herencia portuguesa.

La multiculturalidad define a Salvador, donde las tradiciones africanas, indígenas y europeas se entrelazan para formar un mosaico cultural único.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ciudad es conocida por su música, especialmente el ritmo de la samba y el axé, y es sede de uno de los carnavales más famosos del mundo.

La gastronomía es otro atractivo, con platos típicos como el acarajé y la moqueca que deleitan a los visitantes.

Lea más: Así es el Carnaval de Salvador, Bahía: mucho más que samba

La Ruta de las emociones: un recorrido de aventuras

La Ruta de las emociones es un recorrido turístico que abarca tres estados del noreste de Brasil: Maranhão, Piauí y Ceará.

Esta ruta es famosa por sus paisajes contrastantes y su biodiversidad. El viaje comienza en los Lençóis Maranhenses, un impresionante desierto de dunas blancas intercaladas con lagunas de agua dulce que se forman durante la temporada de lluvias.

Continuando hacia el sur, se llega al Delta del Parnaíba, uno de los pocos deltas en mar abierto del mundo, donde podés disfrutar de paseos en barco para observar flora y fauna exóticas.

La ruta termina en Jericoacoara, una playa paradisíaca con arenas doradas y agua clara, perfecta para practicar kitesurf o simplemente relajarse mientras se contempla el atardecer.

Planificación del viaje

Existen vuelos directos a Salvador Bahía desde muchas ciudades internacionales. Para recorrer la Ruta de las emociones, lo más conveniente es comenzar desde São Luís, capital de Maranhão, y recorrer la ruta contratando tours organizados o alquilando un vehículo.

Lea más: Conocé Paraty, Brasil: historia colonial entre selva y mar

El clima de Salvador Bahía es tropical, con temperaturas agradables todo el año, pero es recomendable evitar la temporada de lluvias, entre abril y julio.

Para la Ruta de las emociones, la mejor época es entre mayo y septiembre, cuando las lagunas en Lençóis Maranhenses están llenas y las condiciones climáticas son óptimas.

Desde su vibrante cultura y patrimonio histórico hasta sus impresionantes paisajes naturales, este destino promete dejar una huella imborrable en tu memoria. Así que prepará tus maletas y atrevete a descubrir el Brasil que no podés dejar de conocer.