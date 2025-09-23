Panamá expondrá con 19 proveedores su oferta turística en la FIT 2025 de Buenos Aires

La delegación panameña presentará "una amplia variedad de experiencias, desde playas paradisíacas y selvas llenas de biodiversidad, hasta experiencias culturales y gastronómicas únicas. Además, los expositores compartirán información sobre servicios, paquetes y opciones de hospedaje, creando un espacio interactivo y atractivo para todos los visitantes de la feria", agregó un comunicado oficial.

Las autoridades panameñas destacaron que el mercado suramericano es clave para el crecimiento del turismo panameño, y que la FIT "abre la puerta para crear nuevas alianzas, impulsar inversiones y fortalecer" la presencia del país en la región.

"La participación de Panamá en la FIT 2025 es un paso importante en nuestra estrategia de promoción internacional. Queremos atraer a más visitantes de Sudamérica y, al mismo tiempo, fortalecer alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo sostenible de nuestro sector turístico", dijo la ministra de Turismo, Gloria de León.

La FIT 2025 reunirá a los principales actores de la industria turística en un ambiente lleno de oportunidades para hacer negocios y descubrir nuevas tendencias, destacó la información oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Panamá intenta desde hace años posicionar al turismo como pilar de su dolarizada economía, aprovechando su posición geográfica y el 'hub de las Américas' instalado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un centro regional de conexiones.