Se inicia asueto de una semana en Honduras para promover el turismo interno

El asueto se enmarca en la denominada 'Semana Morazánica', aprovechando que en octubre se registran tres días de descanso, conmemorativos al nacimiento del prócer Francisco Morazán, el 3 de octubre de 1792; el Descubrimiento de América, el 12, y el Día de las Fuerzas Armadas, el 21.
Para completar el descanso, el Gobierno autoriza cada año que a los tres días de asueto de octubre se sumen otros dos para todos los empleados del sector público, que les son descontados de sus vacaciones laborales.
Según proyecciones de autoridades y empresarios del sector turístico, alrededor de dos millones de hondureños se movilizarán en la 'Semana Morazánica', que de hecho se inició en viernes, cuando comenzaron a salir los primeros turistas a diferentes regiones del país.
Más de 28.600 personas de unas 20 instituciones de protección, distribuidas en 1.443 puntos de control, participarán en la jornada de prevención y seguridad a nivel nacional para evitar accidentes de tráfico y de otro tipo, según informó el Comité Nacional de Prevención, coordinado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La empresa privada concederá descanso a sus trabajadores del miércoles al viernes de la próxima semana.
El descanso de una semana es aprovechado por algunos turistas para viajar a países vecinos, principalmente a El Salvador y Guatemala.
Los empleados públicos retornarán a su trabajo el 6 de octubre.