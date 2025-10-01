La ciudad de Osaka suspenderá nuevas solicitudes de ciertos pisos turísticos tras quejas

La fecha concreta del inicio de la suspensión se determinará en noviembre y se otorgará un período de gracia para los alojamientos que ya están preparando su apertura, informó el Gobierno municipal tras una reunión del equipo responsable de abordar los problemas vinculados a este sistema celebrada este martes.

El sistema de los 'tokku minpaku', los pisos turísticos privados en Japón sin límite de operaciones, se introdujo en el marco de la Ley Nacional de Zonas Estratégicas Especiales para dar cabida al creciente número de turistas extranjeros que visitan el país.

Estos alojamientos, a menudo viviendas particulares, están exentos de las estipulaciones de la Ley de Negocio Hotelero en áreas designadas aprobadas por gobernadores o alcaldes, y, al contrario que los pisos 'minpaku' ordinarios, que sólo pueden operar hasta 180 días al año, los 'tokku minpaku' no tienen ese límite.

Además, estos pisos turísticos sólo pueden aceptar huéspedes que se alojen al menos dos noches y tres días.

La decisión de suspender hasta nuevo aviso las nuevas solicitudes de 'tokku minpaku' se produce ante el incremento de las quejas de los residentes locales que viven cerca de estos alojamientos por comportamientos inapropiados de algunos huéspedes.

En el año hasta finales del pasado marzo, el Gobierno de Osaka recibió cerca de 400 quejas relacionadas con estos pisos por el incumplimiento de normas -como permitir pernoctaciones de una sola noche, algo prohibido-, ruido a altas horas de la noche y basura.

La ciudad planea mejorar la orientación para los propietarios de los alojamientos privados existentes y comenzará en noviembre a investigar todos los pisos, con inspecciones 'in situ' que podrían motivar la revocación de los permisos para operar.

En todo el archipiélago nipón, ocho gobiernos locales han adoptado el sistema 'tokku minpaku', entre ellos el de la prefectura de Osaka, el distrito tokiota de Ota y la ciudad de Niigata.

Más del 90 % de estos alojamientos, ó 6.696, se concentraban en Osaka hasta julio. La ciudad ha estado recibiendo más de 200 solicitudes mensuales para operar este tipo de pisos durante cinco meses consecutivos hasta entonces, y más de mil seguían pendientes de procesamiento, según detalles recogidos por el diario Asahi.