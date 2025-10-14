ONU Turismo reconoce al dominicano David Collado como "el ministro de Las Américas"

"Este galardón, de carácter inédito e institucional, reconoce la destacada labor del ministro Collado en la promoción del turismo como motor de desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental en la región de América Latina y el Caribe", destacó el Ministerio de Turismo dominicano en un comunicado.

La iniciativa forma parte del nuevo programa de ONU-Turismo que busca destacar a figuras públicas que, desde sus funciones, impulsan políticas y acciones concretas con un impacto significativo en la industria turística.

La entrega del reconocimiento fue realizada por la secretaria ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, quien valoró la gestión de Collado al frente del Ministerio de Turismo desde agosto de 2020, durante un conversatorio internacional sobre cooperación turística.

El turismo, la principal fuente de divisas del país, viene rompiendo récords desde su recuperación tras la pandemia del coronavirus, incluso, en 2022, Collado y el presidente del país, Luis Abinader, fueron reconocidos por ONU-Turismo por la "ejemplar" recuperación del sector.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La República Dominicana recibió 8.592.694 visitantes entre enero y septiembre de este año, lo que supuso un incremento del 2.6 % respecto al mismo periodo de 2024, según los datos oficiales.

Del total de turistas, 6.575.483, el 77 %, lo hicieron por vía aérea, un 2,3 % más que en el mismo periodo del año anterior; el resto de viajeros, 2.017.221, llegaron en crucero, lo que representó un crecimiento del 4 % en dicho lapso de tiempo.