Florideños se preparan para recibir a los turistas con su tradicional fiesta patronal

La ciudad de Villa Florida, conocida también como “el portal de las históricas tierras misioneras”, celebrará el próximo lunes 8 de diciembre su fiesta patronal en honor de la Inmaculada Concepción de María.

Desde la parroquia informaron que se cuenta con una agenda cargada de actividades. Las propuestas están dirigidas a los feligreses y a los turistas que llegarán para celebrar. La ciudad espera gran afluencia de visitantes que aprovecharán el fin de semana para hacer turismo interno.

En ese sentido, el coordinador de asuntos económicos de la Parroquia, Norberto Cantero, mencionó que las actividades de los festejos patronales arrancan desde este viernes 5 de diciembre con una gran cena show.

“El cronograma de los festejos ya arrancó desde el pasado 28 de noviembre, con el novenario. Todos los días, desde las 18:00, se reza el rosario y a las 19:00, la santa misa, presidida todos los días con los diferentes sacerdotes invitados”, indicó.

Cantero agregó que para el día central de la celebración, que será el lunes 8 de diciembre, las actividades inician con la procesión náutica y terrestre de la imagen de la patrona, acompañada por la banda de músicos de la segunda división de caballería asentada en la capital de Misiones y los feligreses.

“La procesión náutica arranca a las 7:30, por el río Tebicuary, desde la costanera hasta el puerto Acuña, para luego continuar la procesión terrestre por unas 15 cuadras en la avenida principal de la ciudad, para llegar nuevamente a la parroquia y luego dar paso a la celebración eucarística central que será presidida por el presbítero Antonio Prieto, párroco de la ciudad”, explicó.

Pero las actividades tradicionales y culturales arrancan el día viernes 5 de diciembre a las 21:00 hs, con la cena show, en el tinglado municipal. En este evento, los participantes podrán disfrutar del tradicional asado a la estaca, actuación de músicos y ballets folclóricos.

Para el día sábado, desde las 19:30 hs, se tendrá la tradicional corrida de toros frente a la parroquia, con las actuaciones de los payasos Bananita y sus compadres, así como la participación de domadores internacionales para este evento.

Para el día lunes 8 de diciembre, una vez culminada la celebración eucarística, se estará realizando la tradicional fiesta campestre, también frente a la parroquia local, con la actuación de la Banda 25, Banda Maravilla, el show del Pionero, Rubén Rodríguez, Francisco Russo, Osvaldo Cantero, Néstor Damián Girett y Grupo Águila.

“Para el almuerzo también se tendrá asado a la estaca y toda la variedad de las comidas típicas y tradicionales de la zona. Todo este evento lo está organizando la comisión de asuntos económicos de nuestra parroquia, y le invitamos a todas las personas que quieran hacer turismo interno este fin de semana a poner en su agenda la ciudad de Villa Florida, para disfrutar con nosotros nuestra tradición, cultura y costumbres”, concluyó Norberto Cantero.