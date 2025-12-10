Gestión de Machu Picchu está en riesgo por proyecto del Congreso, alertan gremios de Perú

"Alertamos con máxima preocupación sobre las graves consecuencias que tendría la aprobación definitiva del proyecto de ley (11277) que propone crear una 'Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu'", señaló un pronunciamiento firmado por gremios como la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú).

Los gremios explicaron que la propuesta plantea que la autoridad autónoma sea presidida por el gobierno regional del Cusco, región del sur de los Andes peruanos donde se encuentra el sitio arqueológico, y esté adscrita al Ministerio de Cultura.

"Esta iniciativa, que ya fue aprobada en primera votación en el pleno del Congreso, no debe ser refrendada en segunda votación por la Comisión Permanente", enfatizó la comunicación.

Los organismos comerciales y turísticos privados remarcaron que "lo que está en juego no es menor", porque implica al "principal destino turístico del Perú".

"Machu Picchu no puede politizarse ni quedar sujeto a los vaivenes de gestiones regionales cuya experiencia, capacidades y criterios técnicos en la gestión del turismo sostenible resultan más que cuestionables", acotó.

El pronunciamiento denunció que la propuesta "fue introducida de manera subrepticia" en el debate legislativo, a pesar de que no contó con un análisis "técnico adecuado, sin consulta multisectorial y sin evaluar su impacto económico, ambiental ni turístico".

"Se trata de una medida precipitada, carente de sustento, y profundamente riesgosa para la sostenibilidad del Santuario Histórico y el Valle Sagrado del Cusco", reiteró.

Según la alerta, la nueva autoridad ignora las funciones técnicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), para el desarrollo de la actividad turística y su promoción internacional, y desconoce los riesgos advertidos por la Unesco y otros organismos internacionales sobre la sobrecarga turística, infraestructura insuficiente y mala gestión, que ya amenazan el estatus de Patrimonio Mundial de la Humanidad de Machu Picchu.

"Entregar la gestión de Machu Picchu a una autoridad regional sin visión de competitividad ni enfoque multisectorial pondría en serio riesgo esta posición privilegiada. Exhortamos al Congreso de la República a no convalidar esta medida en segunda votación", ratificó el pronunciamiento.

Los gremios también hicieron un llamado urgente "para impulsar la creación de una verdadera autoridad autónoma de gestión" que sea presidida por el Mincetur, con participación técnica de los ministerios competentes, el gobierno regional y local, así como del sector privado y la sociedad civil.

"Machu Picchu no es solo un símbolo regional. Es un patrimonio del Perú y del mundo. Su gestión debe estar a la altura", concluyeron.