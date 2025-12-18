El Consejo Mundial de Viajes y Turismo elige Madrid para su sede

Según pudo confirmar EFE este jueves, la capital de España se ha impuesto así a otras ciudades como Barcelona, París, Roma, Ginebra y Dubái, que optaban también a ser la sede del WTTC, que anunció el pasado 28 de octubre la decisión de mudarse.

"El Brexit es uno de los principales factores en nuestra decisión de trasladar potencialmente nuestra sede más allá del Reino Unido. Los beneficios de una sede europea incluyen costos operativos más bajos, el acceso al mercado único de la Unión Europea y la flexibilidad de contratación de talentos", argumentó entonces el presidente del Consejo de Administración del WTTC, Manfredi Lefebvre, en un comunicado.

El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, celebró la decisión pues refuerza la posición de España como una potencia turística mundial y convierte Madrid en la capital de la gobernanza turística, integrando voz pública y privada.

"Esta excelente decisión es resultado de un intenso trabajo conjunto y colaboración durante los últimos meses entre el Gobierno de España, distintas administraciones, así como la propia organización del WTTC", explicó Hereu.

España recibió el año pasado 94 millones de turistas extranjeros, lo que supone un máximo histórico, y reportó 126.000 millones de euros de ingresos, el 12,3 % del PIB nacional, según datos ministeriales.

Esos datos han sido fundamentales, según Hereu, para que finalmente WTTC haya elegido Madrid para establecer su sede, donde también se ubica, desde su creación en 1975, la de ONU Turismo (antigua Organización Mundial del Turismo).

"Si el WTTC quiere estar físicamente donde se decide el futuro del turismo y donde el turismo es realmente un motor económico, España es el lugar idóneo", incidió el ministro español, tras asegurar que este tipo de decisiones avalan el "compromiso" del Gobierno español para "situar la industria turística en el centro de la agenda política".