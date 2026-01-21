Argentina apuesta en Fitur por IA y seguridad, y presenta récord de empresas privadas

Con el lema ‘Argentina. La libertad vive aquí’, el país quiere destacar sus monumentos naturales y culturales para el público español y europeo, y el secretario de Turismo y Ambiente de Argentina y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Daniel Scioli, ha defendido a EFE que es “un destino estable, seguro, de calidad”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel, ha ensalzado los 21 destinos y más de 100 empresarios presentes en Fitur: “Nunca Argentina había tenido una representación tan grande del sector privado”, ha asegurado.

Además, la presidenta de la institución -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- ha afirmado que “vamos a tener un gran 2026, así que auguro al sector privado una excelente Fitur”, debido al número de reuniones que las compañías tienen concertadas durante la feria.

Ha expresado que el viajero se puede sentir tranquilo desde el Obelisco de Buenos Aires “a las once de la noche” hasta el glaciar Perito Moreno, ya que las autoridades han trabajado para mejorar la seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el fin de planificar un viaje a esos destinos que se exhiben en el puesto de Argentina, durante el acto se ha presentado un agente basado en IA que, mediante una conversación en varios idiomas, ayuda a planificar viajes por el país.

Scioli ha defendido que la IA “nos marcó un camino para el futuro” de la promoción turística del país y también ha destacado el aumento reciente de las rutas aéreas desde el extranjero, con hincapié en los cuatro viajes diarios de Iberia entre Madrid y Buenos Aires.