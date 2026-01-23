El presidente de EFE defiende un turismo sostenible, equitativo e inclusivo

En la inauguración de la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo​ en la feria turística Fitur 2026, Oliver señaló que el turismo "debe estar en el centro de las políticas económicas", en un "escenario de incertidumbre geopolítica"​, en el que el trasvase del conocimiento privado al ecosistema público es, en su opinión, el modelo colaborativo "más eficaz".

"El ​Estado de derecho debe ser el garante del turismo", una industria que calificó como "de la libertad​"​, un principio profundo de intercambio, de conocimiento y de respeto, comentó en el evento, organizado por la institución ferial de Madrid (Ifema) ​y la Agencia EFE.

En su opinión, la coyuntura geopolítica y económica, marcada por la rivalidad entre las grandes potencias y la persistencia de conflictos y guerras, impacta en el turismo "de manera ambivalente", puesto que, mientras ​que los grandes eventos deportivos conllevan récords de movilidad, el encarecimiento de la vida obliga a reconfigurar los flujos internacionales.

Respecto a la actividad para este año, Oliver vaticinó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 -que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio de 2026- será el "principal motor de crecimiento del sector", y beneficiará a regiones como el Caribe y Centroamérica como destinos complementarios.

"La fragmentación global está creando nuevos polos de atracción fuera del eje occidental tradicional", aseguró el presidente de EFE.

A su vez, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, resaltó la comunicación como un "ámbito fundamental" para el conjunto de la industria y una herramienta clave para acelerar su crecimiento.

"La cumbre nace con la ambición de convertirse en uno de los grandes hitos como fuente de conocimiento para profesionales de la comunicación y el turismo", indicó De los Mozos, quien resaltó que, este año, la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026) cuenta con más de 7.000 periodistas acreditados de todo el mundo.

La I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo analizará, en cuatro mesas redondas, las oportunidades que abre la comunicación turística en un contexto de tensión en determinados destinos, así como la verificación de noticias del sector para hacer frente a la desinformación.