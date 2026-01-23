Madrid encara 2026 como "el año del turismo deportivo" con la F1 como plato principal

Así lo ha afirmado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su intervención en Fitur en la celebración del Día de Madrid, en Ifema, que ha definido como "el motor económico de la Comunidad de Madrid" acogiendo eventos como la feria internacional del turismo, donde se dan cita más de 10.000 empresas participantes, 161 países y 967 expositores, en un año marcado por la tragedia ferroviaria en Adamuz.

Este 2026, Madrid acogerá más de 400 eventos deportivos, muchos de los cuales son internacionales, como la Fórmula 1, la Fórmula E o la NFL y, nuevamente este año, los Premios Laureus, además de los ya consolidados Mutua Madrid Open o la Maratón de Madrid.

Según Díaz Ayuso, las celebraciones deportivas dejaron en 2025 un total de 550 millones de euros en la economía madrileña, que este año se duplicarán hasta los 1.000 millones de euros, gracias al Gran Premio de Fórmula 1, que será "el evento de mayor impacto económico jamás celebrado en la comunidad de Madrid", al que se prevé una asistencia diaria de más de 120.000 personas.

Además, ha añadido, se espera una ocupación hotelera de cerca del 100 %, con más de 300.000 pernotaciones en la Comunidad de Madrid, de ahí, ha subrayado, "el fuerte impacto" que tendrá en todo el territorio y que se trasladará a toda España.

La presidenta madrileña ha destacado la importancia del turismo en la región por su impacto en la economía madrileña, después de que 16,5 millones de turistas, 9 millones de ellos extranjeros, visitaran la Comunidad de Madrid en 2025.

"La Comunidad de Madrid es cada vez más rural y a la vez más universal", ha destacado la presidenta madrileña, y ha añadido que la estrategia del Gobierno regional de que el turismo se expanda a todos los 179 municipios de la región, más allá de la capital, está logrando que quien visita la región lo hace "más tiempo y gaste más dinero".

Además, la apuesta del Ejecutivo autonómico es que los turistas que lleguen a España se desplacen a otros territorios del país, como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Valencia. "Que crezcamos toda la nación juntos a través de este motor que siempre ha sido la Comunidad de Madrid", ha recalcado.

Por su parte, el alcalde de la capital ha señalado que Madrid ha luchado por traer los mejores eventos, como la Fórmula 1, que regresa a la ciudad después de 40 años.

Para Almeida, la clave "del éxito" de Madrid es que es "la mejor ciudad para vivir y entonces seremos la mejor ciudad para venir".

En esta línea, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco, ha destacado que la estrategia del Gobierno madrileño es mantener un "equilibrio" entre modernidad, tradición e historia, que ha permitido que el turismo sea "motor del éxito", que se ha convertido en el 8,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía madrileña.

Los asistentes al acto han asistido en el arranque de la cita a la representación del acto "Quien soy yo" del musical Oliver Twist, que está en cartelera en el Teatro La Latina.

También se ha subido al escenario Juan Bautista, un ciudadano de Valdilecha que será guía turístico de su pueblo gracias a un programa de la Comunidad de Madrid. Y, como cierre, la banda de música 'Tropical'.

A esta cita en el día de Madrid han acudido también, entre otros, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, Emilio Butragueño, Relaciones Institucionales del Real Madrid y el Presidente de la Academia Española de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo y el Presidente de Iberia, Marco Sansavini.