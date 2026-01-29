Xcaret eleva su propuesta 2026 con chefs Michelin, nuevo restaurante y eventos icónicos

Durante la velada, Lizeth Álvarez, Directora Ejecutiva Comercial de Grupo Xcaret, destacó cómo a lo largo de 35 años Xcaret ha logrado convertirse en un destino integral con parques que conectan a los visitantes con naturaleza y aventura, hoteles con propuestas diferenciadas bajo el modelo All-Fun Inclusive y una cartelera de eventos que vincula a la cultura mexicana, destacando Xcaret México Espectacular, que hasta el día de hoy ha sido presenciado por más de 23 millones de visitantes.

En el evento, Lizeth compartió que “si bien muchas experiencias se viven desde la estancia, hay un público que quiere acercarse aun sin estar hospedado, por eso se está impulsando accesos y membresías para quienes visitan el destino o la península puedan disfrutar de: day pass, experiencias wellness en familia en Muluk Spa, así como rutas gastronómicas, y cenas temáticas.”

Como propuesta de valor para las familias, Lizeth Álvarez compartió que la promoción All Kids and Teens Inlcusive continuará en Hotel Xcaret México, en la que los menores de 0 a 17 años, no pagan su estancia.

Colectivo Gastronómico Xcaret Apapaxoa: una constelación de estrellas Michelin en la Riviera Maya

Por su parte, Akis Neocleous, Director Ejecutivo de Hoteles Xcaret, compartió las nuevas noticias para el Colectivo Gastronómico Xcaret Apapaxoa: Karime López, la primera chef mexicana en ganar una estrella Michelin, se une al colectivo para liderar el restaurante Xaak, en Hotel Xcaret Arte, elevando la propuesta culinaria del destino.

Será también el Hotel Xcaret Arte el nuevo espacio donde habitará Le Chique, del chef Jonatan Gómez Luna, uno de los nombres más importantes de la cocina contemporánea mexicana y quien recibió una estrella Michelin en 2024 y 2025 como Chef Mentor.

El ejecutivo también destacó la incorporación del repostero Antonio Bachour al Colectivo, curando toda la línea de repostería de Xcaret. A la velada también se dieron cita el Chef Carlos Gaytán, de HA’ y Paco Méndez, del restaurante Encanta, así como Andoni Luis Aduriz, de Xal.

La Cartelera Xcaret 2026 reafirma el papel del destino como un referente de México con alcance internacional. Prueba de ello es la XIII edición de los Premios Platino, que este año tendrán como sede a Xcaret en mayo, convirtiéndose por unos días en el hogar de talento que acogerá las historias, voces y sueños de todos ellos. Durante el encuentro, la velada contó también con la presencia del actor Álvaro Morte, uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión iberoamericana.

Este año también se realizará el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, que celebra su 20 aniversario y la tercera edición Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano, que generan más de 2,369 empleos y a la que se dan cita más de 144 maestras y maestros artesanos de 22 Estados de la República. Akis también compartió que la 3ª edición del Festival Gastrocultural Apapaxoa, se realizará del 18 al 23 de septiembre, consolidando a Xcaret como el epicentro gastronómico de México.

Finalmente, Grupo Xcaret anunció que fue nombrado como “Destino del Año” por la revista Travel + Leisure, un reconocimiento internacional que celebra más de tres décadas de evolución y una manera distinta de entender el turismo. Este nombramiento distingue a Xcaret por su capacidad de conectar al viajero con paisajes naturales extraordinarios, su celebración de la cultura mexicana y su apuesta por la sostenibilidad.

Grupo Xcaret es una empresa 100% mexicana, con más de 30 años ofreciendo experiencias únicas e inolvidables, inspiradas en el respeto por la naturaleza, la cultura y amor por México. Actualmente, Grupo Xcaret cuenta con diferentes unidades de negocio: 1) Parques, operando los más emblemáticos de Cancún y la Riviera Maya, como Parque Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco y Xenses; 2) Hoteles, con el concepto All-Fun Inclusive®, que inició en 2017 con Hotel Xcaret México, posteriormente Hotel Xcaret Arte y La Casa de la Playa; 3) Tours, que ofrecen recorridos culturales y de naturaleza a destinos como Chichén Itzá y Tulum, además del tour Xenotes; y 4) Xcaret Xailing, su unidad de conectividad marítima, que brinda traslados en ferry de Cancún a Isla Mujeres y de Playa del Carmen a Cozumel, así como experiencias en catamarán y yates. En 2026, Xcaret es reconocido por Travel + Leisure como Destino del Año, consolidando más de tres décadas de evolución como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México.

